La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. L'inizio di stagione è stato deludente, soprattutto in Champions League con due sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Si attende il post match contro il Monza per capire se Allegri rimarrà sulla panchina bianconera, di certo la prestazione contro i portoghesi ha in parte dimostrato come i giocatori siano in questo momento non solo scarichi fisicamente ma anche mentalmente. Manca quella motivazione di voler ribaltare il match, un lavoro che soprattutto il tecnico dovrebbe garantire.

Intanto però la società bianconera lavora anche per il futuro, consapevole che sarà necessario migliorare una rosa nel 2023 anche perché tanti giocatori vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro e Cuadrado, il brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il colombiano nelle ultime ore si è ritornato a parlare del possibile arrivo a Torino di Nahuel Molina. L'argentino sarebbe stato vicino al trasferimento alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Alla fine si è trasferito all'Atletico Madrid ma il giocatore non sta rendendo come ci si aspettava. Per questo potrebbe decidere di ritornare in Italia e trasferirsi nella società bianconera.

Il giocatore Molina potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'argentino si è trasferito nella società spagnola nel recente calciomercato estivo dall'Udinese per circa 30 milioni di euro. In Spagna però non sta dando un rendimento importante e per questo starebbe valutando un ritorno in Italia.

Fra le società interessate ci sarebbe proprio la Juventus, che cerca un terzino destro considerando che Cuadrado va in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Ci vorranno però almeno 25 milioni di euro per acquistare l'argentino, anche se non è da scartare la possibilità che la trattativa di mercato venga definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La scorsa stagione Molina ha dato un contributo importante all'Udinese garantendo non solo assist ai compagni ma anche gol. L'argentino rende molto sulla fascia destra di un centrocampo a cinque ma in nazionale argentina gioca da terzino destro. Proprio in quel ruolo con l'Atletico Madrid non sta rendendo come ci si aspettava.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un difensore centrale ma anche di un centrocampista. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Igor, Ndicka per la difesa. Per quanto riguarda invece il centrocampo i preferito sarebbero Kanté e Douglas Luiz.