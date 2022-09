Dopo il ko amaro in Champions League per mano del Paris Saint Germain, la Juventus si concentra sul fronte campionato per mettersi alle spalle i pareggi contro Roma e Fiorentina. Domenica 11 settembre (ore 20:45) all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano la Salernitana di Davide Nicola, autrice di un buon avvio di stagione.

Juve, le possibile scelte di Allegri

Per quanto concerne il possibile undici della Vecchia Signora, il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe ritornare al 4-3-3, accantonato nella trasferta del Parco dei Principi: Perin tra i pali; difesa a quattro formata da Danilo (in leggero vantaggio su De Sciglio), Bonucci, Bremer e Alex Sandro.

A centrocampo ritorna dal primo Manuel Locatelli che dovrebbe esser affiancato da Paredes e McKennie, anche se resta viva l'ipotesi Miretti.

Infine, in attacco spazio a Dusan Vlahovic che torna titolare dopo la panchina dell'Artemio Franchi. Il bomber serbo sarà affiancato da Cuadrado e Kostic, con Kean che potrebbe scalare delle posizioni per giocare da titolare. Dovrebbe invece partire dalla panchina Arek Milik, già due reti nella sua nuova esperienza con la maglia bianconera.

Capitolo infortunati: Allegri spera di poter recuperare pedine fondamentali come Sczcesny e Angel Di Maria per la sfida di Champions contro il Benfica, che segnerà il cammino europeo della Vecchia Signora. Il tecnico bianconeri non avrà a disposizione i due calciatori per il match di campionato ma appunto spera di recuperarli per la sfida contro i portoghesi.

Salernitana, il possibile undici di Nicola

Ottimo avvio in questa Serie A della Salernitana di Davide Nicola, che ha conquistato quattro risultati utili consecutivi, mettendo insieme 6 punti nelle prime cinque giornate.

Per quanto concerne la probabile formazione, il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 che tanto bene ha fatto in questo avvio di stagione: Sepe tra i pali; difesa a tre formata da Brown, Fazio e Gyomber.

A centrocampo, spazio a Maggiore supportato ai lati da Coulibaly e Vilhena mentre sulle corsie paiono confermati Candreva e Mazzocchi, che contro l'Empoli ha siglato il suo primo gol in Serie A. Infine in attacco confermata la coppia offensiva formata da Bonazzoli e Dia, autore tre reti nelle ultime tre sfide di Serie A. Dovrebbe partire dalla panchina il neo acquisto Kristof Piatek che potrebbe poi entrare in campo nella ripresa della sfida contro i bianconeri.

Probabili formazioni

Di seguito i possibili titolari delle due squadre:

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Kostic, Vlahovic, Cuadrado.

Salernitana: Sepe; Brown, Fazio, Gyomber; Candreva, Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia.