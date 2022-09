La Juventus attualmente è settima in classifica con 9 punti, a -4 dall'Atalanta prima. 2 vittorie e 3 pareggi in campionato, ci aspetta una prestazione importante già contro la Salernitana. Di certo il pareggio contro la Fiorentina nella quinta giornata di campionato è stato molto deludente, sui social non è mancato il disappunto di tanti tifosi bianconeri che hanno criticato soprattutto Allegri, lanciando l'hashtag #AllegriOut. A tal riguardo in un recente sondaggio lanciato da calciomercato.it è stato chiesto agli utenti chi è stata la delusione principale fra gli allenatori della quinta giornata di campionato.

Il più votato è stato Massimiliano Allegri con il 40%, seguito da Mourinho (con la Roma sconfitta 4 a 0 ad Udine) e da Inzaghi dopo che l'Inter ha perso 3 a 2 il derby contro il Milan.

In un recente sondaggio lanciato da calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale è stata la delusione della quinta giornata di campionato come tecnico. Il più votato è stato Massimiliano Allegri al 40%, seguito dal tecnico della Roma José Mourinho con il 30,5% dei voti, al terzo posto Simone Inzaghi dell'Inter con il 25,7% dei voti seguito da Sarri con il 3,8% dopo che la Lazio è stata sconfitta per 2 a 1 dal Napoli.

Pesa in questo sondaggio la prestazione deludente della Juventus contro la Fiorentina. Dopo l'iniziale vantaggio dei bianconeri con Milik, è arrivato il gol su contropiede dopo un calcio d'angolo da parte di Kouamé. La squadra di Allegri ha deluso anche nel secondo tempo, giocato tutto sulla difensiva. Di certo la prestazione in Champions League ha dato nuove certezze alla squadra di Allegri, nonostante la sconfitta per 2 a 1 contro il Paris Saint Germain.

Le partite della Juve fino alla pausa per le nazionali

La Juventus dopo il match contro il Paris Saint Germain giocherà contro la Salernitana in campionato. Match importante i cui i bianconeri dovranno cercare di vincere anche per rimanere vicini alle prime posizioni in classifica. Successivamente giocherà contro il Benfica nella seconda giornata del girone di Champions League e contro il Monza in campionato prima della pausa per le nazionali.

La Juventus ha iniziato il suo cammino in Champions League nella stagione 2022-2023 con una sconfitta che lascia dispiacere per il modo in cui è maturata e per il fatto che i bianconeri avrebbero potuto pareggiare. Primo tempo non ideale della squadra, che è uscita nel secondo grazie anche alla decisione di Allegri di affidarsi ad un 4-4-2 rispetto al 3-5-2 del primo tempo. Prestazione importante dalla quale i bianconeri devono ripartire per migliorare i risultati anche in campionato, dopo che le prime cinque giornate sono state molto deludenti nei risultati nel gioco.