Viste le difficoltà di queste settimane la dirigenza della Juventus potrebbe decidere per un maggior coinvolgimento nel settore tecnico di Giovanni Andreini, ingaggiato a luglio dal club con il ruolo di coordinatore di tutte le aree legate alla performance della squadra di Allegri.

Nel frattempo, il tecnico toscano rimarrebbe sempre sotto esame e, qualora i risultati dovessero continuare a essere deludenti, non sarebbe del tutto esclusa una sostituzione: secondo alcune indiscrezioni a quel punto potrebbe arrivare Roberto De Zerbi o esserci una promozione in prima squadra per il tecnico della Primavera Paolo Montero.

Juventus, la società potrebbe dare maggiore spazio a Giovanni Andreini per dare supporto a Massimiliano Allegri

La dirigenza della Juventus, nonostante le difficoltà sul piano del gioco e dei risultati, vorrebbe insistere con Massimiliano Allegri, pertanto il presidente Agnelli e Arrivabene starebbero cercando delle soluzioni interne volte a risolvere parzialmente i problemi che sta attraversando la squadra.

Una novità potrebbe essere un maggior coinvolgimento di Giovanni Andreini, arrivato in società a luglio con il ruolo di coordinatore di tutte le aree legate alla performance della squadra di Allegri. L’ex preparatore collaboratore di Roberto Donadoni, è una sorta di collegamento fra i vari settori della prima squadra.

Attualmente Andreini si interfaccia con lo staff tecnico e con quello medico. Dopo due mesi di osservazioni e di studio dell'ambiente bianconero, presto Andreini potrebbe cominciare a incidere più concretamente, sempre in sinergia con i vari membri dello staff, per migliorare la performance dei giocatori.

Juve, Allegri resterebbe sotto esame, De Zerbi o Montero le alternative qualora i risultati non arrivassero

In ogni caso, la situazione interna della Juventus non farebbe dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri. La dirigenza vorrebbe dargli ancora fiducia, ma se i risultati dovessero continuare a mancare, allora non si potrebbe escludere un cambio in corsa, con alcune soluzioni più o meno onerose.

Da quello che ha fatto capire Arrivabene infatti, la società piemontese non vorrebbe pagare lo stipendio sia ad Allegri (legato alla Juve fino al 2025) sia a un altro eventuale tecnico che abbia delle richieste economiche eccessive.

Pertanto i profili che potrebbero essere presi in considerazione sono due: Roberto De Zerbi o Paolo Montero. Il primo, che a luglio ha lasciato lo Shakhtar Donetsk rappresenterebbe una soluzione di prospettiva dal costo accettabile per le casse dei bianconeri, ma piacerebbe anche agli inglesi del Brighton. Mentre Paolo Montero, attualmente alla guida dell'Under 19 della Juventus, potrebbe essere eventualmente un traghettatore per la compagine piemontese fino al termine del campionato in corso.