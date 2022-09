La Juventus starebbe già pianificando le prossime mosse per il mercato di gennaio e per quello estivo del 2023. Ai bianconeri piacerebbero in particolare i profili di Asensio del Real Madrid, Dumfries dell'Inter e Van De Beek del Manchester United.

Calciomercato Juventus, Asensio potrebbe essere un parametro zero appetibile per la Vecchia Signora

Cherubini starebbe già meditando alle prossime mosse da effettuare per rinforzare una rosa che deve provare a riscattarsi. Uno dei primi colpi che il direttore sportivo della Vecchia Signora potrebbe assestare, è quello di Marco Asensio.

Il fantasista maiorchino del Real Madrid, sta trovando poco spazio alla corte di Carlo Ancelotti e il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2023 e la Juventus potrebbe approfittare della situazione per assicurarsi il calciatore a parametro zero.

Occorre prestare attenzione però alla Roma e all'Inter, che avrebbero messo gli occhi su Asensio già da diverse settimane.

La Juventus vorrebbe ringiovanire le corsie: Denzel Dumfries piacerebbe ai bianconeri

Le prestazioni altalenanti unite all'età non più rosea di Juan Cuadrado, starebbero convincendo la Juventus a investire una somma importante per garantirsi un fluidificante di destra giovane e promettente.

Il profilo accostato alla compagine bianconera in questi ultimi giorni, sarebbe quello di Denzel Dumfries, terzino olandese in forza all'Inter che il presidente Zhang potrebbe sacrificare in nome di un risanamento del bilancio necessario.

Per lui la società nerazzurra chiederebbe 35 milioni di euro. Oltre a Dumfries, la Juventus per il ruolo di laterale destro, osserverebbe anche altri calciatori, tra cui Odriozola del Real Madrid.

Van De Beek non trova spazio allo United, la Juve ci pensa

Donny Van De Beek sta vivendo un periodo complicato al Manchester United.

Tornato quest'anno dal prestito di sei mesi all'Everton, il giovane centrocampista olandese non sta trovando spazio nella compagine britannica, nonostante ad allenarla ci sia un suo connazionale, Ten Hag. Il calciatore classe '97, sceso in campo da inizio campionato per appena 19 minuti, potrebbe dunque presto ripartire per provare una nuova esperienza e la Juventus, che lo seguirebbe già dai tempi dell'Ajax, vorrebbe approfittare della situazione, magari prelevandolo a gennaio.

Come per Asensio però, su Van De Beek ci sarebbe una forte concorrenza, con Milan e Inter che sarebbero particolarmente attente al classe '97.