La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. Tanti acquisti ma anche cessioni, basti pensare che sono partiti Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt. A questi, negli ultimi giorni di agosto, si sono aggiunti anche Nicolò Rovella, trasferitosi in prestito al Monza, Denis Zakaria e Arthur Melo. Quest'ultimi si sono stati trasferiti in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Chelsea e al Liverpool. Il classe 1996 non ha ancora raccolto minutaggio, il brasiliano, invece, ha giocato qualche minuto in Champions League.

Le ultime notizie di mercato che arrivano dall'Inghilterra confermano, però, come Arthur Melo potrebbe ritornare alla Juventus già a gennaio. Il tecnico Klopp non sarebbe soddisfatto del rendimento negli allenamenti del brasiliano. Una notizia non piacevole per la società bianconera che spera evidentemente nel riscatto del cartellino del giocatore da parte della società inglese a fine stagione. Arthur Melo si è trasferito al Liverpool in prestito oneroso di circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 37,5 milioni di euro. Difficile che venga riscattato se dovesse continuare ad avere queste problematiche nella società inglese.

Arthur Melo potrebbe ritornare alla Juventus già a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi, Arthur Melo potrebbe ritornare a Torino già a gennaio.

Il Liverpool starebbe valutando la possibilità di anticipare il rientro del brasiliano rispetto all'intesa raggiunta con la Juventus nel recente calciomercato estivo. Il centrocampista si è trasferito al Liverpool in prestito a circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 37,5 milioni di euro. Difficile attualmente che possa esserci un eventuale riscatto del cartellino del brasiliano, considerando le notizie che arrivano dai giornali sportivi inglesi.

Come è noto, la Juventus ha lasciato partire Arthur Melo facendo arrivare Leandro Paredes. L'argentino si è trasferito in prestito con riscatto a circa 23 milioni di euro. In questo inizio di stagione, il centrocampista sta mostrando tutte le sue qualità nell'impostazione di gioco anche se le prestazioni della squadra non lo stanno valorizzando.

Il mercato della Juventus

La Juventus spera che il Chelsea possa riscattare a fine stagione Zakaria. Significherebbe ricevere circa 38 milioni di euro dalla cessione del cartellino del centrocampista. Nel 2023 la società bianconera potrebbe attingere con decisione al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che piacciono alla società bianconera, su tutti Igor, N'Dicka e Grimaldo. La Juve potrebbe decidere di anticipare l'arrivo anche a gennaio.