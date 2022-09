Dopo la sconfitta all'esordio contro il Paris Saint Germain e i risultati non positivi in campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri cerca l'immediato riscatto in Champions League. All'Allianz Stadium, mercoledì 14 settembre alle ore 21, i bianconeri ospitano il Benfica in un match fondamentale per le sorti del girone.

Juventus, il possibile undici di Allegri

Per quanto concerne la possibile formazione della Vecchia Signora, Allegri dovrebbe confermare il suo modulo 3-5-2, schierando Perin in porta, protetto da una difesa a tre formata da Danilo, Bonucci e Bremer.

A centrocampo, dovrebbe ritornare dal primo minuto Manuel Locatelli che dopo aver saltato la sfida di campionato contro la Salernitana è pronto a riprendersi la mediana juventina. Il centrocampista italiano dovrebbe esser affiancato da Paredes e McKennnie, che pare in vantaggio su Miretti.

Sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Kostic e Cuadrado. Il colombiano è in vantaggio su Alex Sandro, vista la squalifica nel prossimo turno di campionato. Infine, in attacco spazio al tandem offensivo formato da Vlahovic e Milik che dovrebbe esser preferito a Kean.

Allegri spera di recuperare al più presto qualche infortunato e in particolar modo Angel Di Maria che in questa prima parte di stagione non è riuscito a giocare con continuità, visti i numeroso stop fisici.

Il "Fideo" potrebbe strappare la convocazione ed essere un'arma importante a partita in corso. Niente da fare per Sczcesny, che dovrebbe ritornare dopo la sosta.

Una sfida fondamentale per la compagine bianconera che deve rimettersi in carreggiata nel girone. Una vittoria risulterebbe fondamentale anche per arrivare con il morale alto all'ultima sfida di campionato contro il Monza prima della sosta.

Benfica, la probabile formazione

Grande avvio di stagione del Benfica di Roger Schmidt che sta viaggiando a un ritmo impressionante in campionato con sei vittorie nelle prime sei giornate. I portoghesi hanno inoltre conquistato i primi tre punti in Champions League battendo 2-0 il Maccabi Haifa all'esordio.

Per quanto concerne il possibile undici, il tecnico tedesco è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-2-3-1: Vlachodimos, Bah, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo (che peraltro sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima sessione estiva).

A centrocampo spazio alla diga formata dall'ex River Enzo Ferandes e Luis, mentre in attacco è confermato Gonçalo Ramos che si sta ritagliando uno spazio importante dopo l'addio di Darwin Nunez. L'attaccante portoghese dovrebbe esser sostenuto dal trio formato da Joao Maria, Neres e Rafa Silva che ha già siglato un gol in Champions.

Probabili formazioni

Questi i probabili 11 titolari delle due squadre:

Juventus: Perin: Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Mckennie, Kostic; Vlahovic, Milik.

Benfica: Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Enzo Fernandes; Neres, Joao Mario, Rafa Silva; Ramos.