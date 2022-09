Mercoledì 14 settembre alle ore 21 si giocherà Juventus-Benfica, gara valida per la 2^ giornata del gruppo H di Champions League 22/23. La Vecchia Signora, nel primo turno, ha subito una sconfitta di misura in trasferta per 2-1 ad opera del Paris Saint-Germain di Galtier: in rete Mbappè (doppietta) per Les Rouge-et-Bleu e McKennie per la squadra piemontese. Le aquile, invece, hanno fatto bottino pieno tra le mura amiche con un convincente 2-0 (Rafa Silva al 50' e Grimaldo al 54') ai danni del Maccabi Haifa di Bakhar.

Statistiche: gli ultimi cinque incontri tra Benfica e Juventus, disputati tra Europa League e Champions League, vedono la compagine portoghese in leggero vantaggio grazie alle due vittorie ottenute rispetto al singolo successo dei bianconeri, mentre le restanti due gare sono terminate in parità.

Juventus, Danilo e De Sciglio in lizza per una maglia

Mister Allegri e la sua Juventus, a seguito della sconfitta nella gara inaugurale col Psg, saranno consapevoli di non potersi permettere ulteriori passi falsi nel girone. Il tecnico toscano, con lo scopo di centrare i tre punti col Benfica, potrebbe puntare su uno spregiudicato 4-3-3, con Perin come estremo difensore. Difesa a quattro che sarà formata, con tutta probabilità, da Bremer e Bonucci al centro con Alex Sandro che agirà come terzino sinistro e uno tra De Sciglio e Danilo che si piazzerà a destra, col giocatore ex Real Madrid che sembra avere più chances per una maglia da titolare. Linea di centrocampo che potrebbe essere composta, almeno inizialmente, da Paredes nei panni del regista affiancato ai lati da Miretti e McKennie.

Tridente offensivo che, oltre ai probabili impieghi dal primo minuto di Vlahovic e Cuadrado, vedrà il ballottaggio tra Kostic e Kean, col calciatore serbo classe '92 che sembrerebbe in vantaggio nelle gerarchie del mister. Le condizioni fisiche di Di Maria saranno da valutare, mentre non saranno del match gli infortunati Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Szczesny.

Benfica, Ramos unica punta

Roger Schmidte il suo Benfica affronteranno la Vecchia Signora da primi del gruppo H, sebbene i favori del pronostico penderanno dalla parte della banda di Allegri. Per far punti in trasferta, l'allenatore delle aquile potrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Vlachodimos in porta. Quartetto che sarà presumibilmente composto da Grimaldo e Bah ai lati del pacchetto arretrato, nel frattempo Silva e Otamendi faranno da filtro centrale.

Mediana che avrà buone chance di essere affidata a Enzo Fernandez e Florentino, mentre sulla trequarti saranno probabili gli impieghi di Neres, Rafa Silva e Joao Mario. Pochi dubbi, infine, per il vertice offensivo che dovrebbe essere Ramos.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica:

Juventus (4-3-3): Perin, Danilo (De Sciglio), Bremer, Bonucci, Alex Sandro, Miretti, Paredes, McKennie, Cuadrado, Vlahovic, Kostic (Kean). Allenatore: Allegri.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos, Bah, Otamendi, Silva, Grimaldo, Enzo Fernandez, Florentino, Joao Mario, Rafa Silva, Neres, Ramos. Allenatore: Schmidte.