Il Calciomercato estivo si è chiuso da poco ma, nonostante ciò, i vertici della Juventus sono già al lavoro in vista della finestra di gennaio. È probabile, quindi, che arrivino ulteriori rinforzi per migliorare una squadra che, in questa prima fase della stagione, sta dimostrando di avere ancora delle lacune sul piano del gioco e della mentalità. Molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Intanto si pensa anche alla stagione 2023-2024, durante la quale si celebrerà il centenario della famiglia Agnelli al comando della Juventus.

Sembra che si stia puntando su nuovi innesti a centrocampo e in attacco. Tuttavia, non si esclude che possa cambiare anche il portiere titolare.

Szczesny è in scadenza nel giugno del 2024, e una cessione nella prossima estate sarebbe l'unica soluzione per monetizzare da un'eventuale partenza. Sul 32enne polacco ci sarebbe l'interesse del Chelsea. Qualora dovesse andar via, la Juventus potrebbe andare su Gianluigi Donnarumma.

La Juventus potrebbe cedere Szczesny per poi provare ad acquistare Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe vendere Szczesny. Il portiere bianconero attualmente sta recuperando da un infortunio alla caviglia subito contro lo Spezia. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024 potrebbe agevolarne la cessione a fine stagione, con il Chelsea che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

In caso di addio a Szczesny, la Juventus potrebbe poi provare ad aprire una trattativa con il Paris Saint-Germain per Donnarumma. Il nazionale italiano rimane un giocatore gradito alla società bianconera, anche perché ha 23 anni e sarebbe un investimento sia per il presente che per il futuro.

Il suo contratto scade nel giugno del 2026 e ha una valutazione che ruota intorno ai 40-50 milioni di euro.

Il problema maggiore sarebbe quello dell'ingaggio, considerando che l'estremo difensore campano guadagna circa 12 milioni di euro all'anno, bonus compresi.

Il mercato della Juventus: si cercano dei difensori per gennaio

Tornando al mercato di gennaio, la Juventus starebbe cercando soprattutto un difensore centrale e un terzino.

Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.

Sono tutti giocatori che andranno in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e che, di conseguenza, potrebbero arrivare a Torino ad un prezzo vantaggioso per la società bianconera.