La Juventus di Massimiliano Allegri cerca il riscatto il campionato dopo il quarto posto della passata stagione. In attesa di completare la rosa, la compagine bianconera ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi, recentemente eliminato dalla Coppa Italia, ma che nella passata stagione ha espugnato lo Stadium vincendo 2-1. La partita fra bianconeri e neroverdi si gioca il 15 agosto alle ore 20:45.

Juve, le scelte di Allegri: in attacco Di Maria-Vlahovic

Per quanto concerne il possibile undici della Vecchia Signora, il tecnico Allegri è pronto a varare un 3-5-2: Perin in porta; difesa a tre formata da Danilo, Bremer e Bonucci.

A centrocampo, spazio a Locatelli, sostenuto ai lati da Zakaria e Fagioli (in vantaggio su Rovella), mentre sulle corsie spazio a Cuadrado e al neo acquisto Filp Kostic, che dovrebbe essere subito buttato nella mischia dal tecnico bianconero. In attacco, spazio al tandem formato da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Il serbo non è apparso brillante nella pre-season e vorrà subito ritrovare vigore e la condizione giusta con una grande prestazione.

Sono tanti gli infortunati in casa bianconera: da Szcescny che dovrebbe star fuori una ventina di giorni, passando per i due top player Chiesa e Pogba. Ottima notizia per Allegri che dovrebbe recuperare almeno per la panchina Weston Mckennie che dopo aver saltato l'amichevole contro l'Atletico, potrebbe ritornare a disposizione.

Infine, squalificati Kean e Rabiot che potrebbero salutare la Juventus viste le voci di mercato.

Sassuolo, 4-3-3 per Dionisi: dentro Pinamonti, assieme a Berardi

Tra cessioni importanti e scivoloni in Coppa Italia, la stagione del Sassuolo non è partita benissimo ma la formazione guidata da Dionisi vuole iniziare con il piglio giusto il campionato per recuperare dalla clamorosa sconfitta col Modena.

Per quanto concerne lo schieramento dei neroverdi, il tecnico Dionisi dovrebbe confermare il 4-3-3 utilizzato nel pre-campionato: Consigli in porta; difesa a quattro formata da Muldur, Ferrari, Erlic (in vantaggio su Ayhan) e Kyriakopolous che resta in ballottaggio con Rogerio. A centrocampo, spazio a Matheus Henrique (vista la squalifica di Maxime Lopez), coadiuvato ai lati da Thorsvedt e Frattesi, nel mirino proprio della Juventus per rinforzare la mediana.

Infine, in attacco spazio al trio formato da Berardi, Raspadori e il neo acquisto Pinamonti, arrivato dall'Inter per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Unico dubbio legato al tridente è legato alla possibile partenza dalla panchina per Raspadori, che dovrebbe lasciare il Sassuolo per approdare al Napoli. A tal proposito potrebbe giocare Defrel.

Si tratta di una sfida difficile per la Juventus considerando il valore del tecnico del Sassuolo e soprattutto le grandi partite che la compagine neroverde ha regalato nella passata stagione contro le big. Infatti, la formazione emiliana è stata l'unica squadra di Serie A che nello scorso campionato ha battuto sia Juve, Inter e Milan.