La Juventus per la prossima estate, starebbe osservando il profilo di Antoine Griezmann, attaccante francese che potrebbe svincolarsi a parametro zero dal Barcellona. Inoltre, i bianconeri vorrebbero acquisire dal Napoli prima il ds Cristiano Giuntoli e poi Zambo Anguissa, magari inserendo nella trattativa Weston McKennie.

Juventus, qualora Angel Di Maria non rinnovasse, potrebbe arrivare Antoine Griezmann

Lo scouting della Juventus, negli ultimi anni, si è rivelato particolarmente efficace nell'acquisire calciatori a parametro zero che si sono poi tramutati in ottimi affari.

Seguendo questo trend, dunque, la compagine bianconera terrebbe sempre un occhio ben aperto sul mercato dei calciatori col contratto in scadenza ed uno di questi, sarebbe Antoine Griezmann. "Le petit diable" si trova attualmente in prestito all'Atletico Madrid con una formula che prevedrebbe l'obbligo di riscatto da parte dei "Colchoneros" solo a determinate condizioni. Qualora queste non dovessero presentarsi, l'attaccante francese tornerebbe al Barcellona, squadra che ne detiene ancora il cartellino. Tuttavia, il contratto fra il classe '91 e la compagine blaugrana, scadrà nel 2023 e di conseguenza, Griezmann potrebbe ritrovarsi al temine di questa annata calcistica, senza una squadra. Ecco perché, secondo le indiscrezioni di oggi, la Juventus starebbe seriamente pensando a lui.

Va in ogni caso sottolineato, che la Vecchia Signora potrebbe permettersi il bomber transalpino solo in caso Angel Di Maria non prolungasse il contratto con la società piemontese fino al 2024. Se questo avvenisse, allora i bianconeri avrebbero a disposizione i soldi necessari per convincere Griezmann ad approdare alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Giuntoli piacerebbe come ds e con lui potrebbe arrivare dal Napoli Anguissa

Le notizie degli ultimi giorni vorrebbero la Juventus alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che gestisca il mercato dei bianconeri. Da quanto appreso, il nome che piacerebbe alla Continassa, sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che anno dopo anno ha garantito con regolarità una formazione competitiva alla città partenopea.

Di conseguenza, la trattativa fra le parti potrebbe accendersi per l'estate del 2023 e, con Giuntoli alla Juventus, potrebbero arrivare anche dei calciatori che lo stesso direttore sportivo ha portato in azzurro. Uno dei nomi che piacerebbe alla Vecchia Signora sarebbe proprio Zambo Anguissa, mediano camerunense classe '95. Secondo le indiscrezioni, dunque, la compagine piemontese sarebbe disposta a mettere sul tavolo con il Napoli e per uno scambio alla pari, il profilo di Weston McKennie, centrocampista statunitense di ventiquattro anni.