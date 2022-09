L'Inter non può più già sbagliare ed è a un bivio, pur essendo a inizio stagione. I nerazzurri saranno di scena alla Doosan Arena di Plzen nel match valido per la seconda giornata del gruppo C di Champions League e affronteranno il Viktoria Plzen. Entrambe le squadre hanno perso nella prima giornata e proprio per questo motivo portare a casa i tre punti sarà fondamentale per restare in corsa per il passaggio del turno, approfittando dello scontro diretto tra Bayern Monaco e Barcellona. La partita si giocherà domani, martedì 13 settembre, alle ore 18:45.

Non ci sono stati scontri diretti tra le due compagini negli ultimi anni.

Le ultime su Viktoria Plzen-Inter

Il Viktoria Plzen ha cominciato questo girone con la consapevolezza che sarà difficile competere con le altre pretendenti. Oltre ai prossimi avversari dell'Inter, infatti, ci sono altri top club come Bayern Monaco e Barcellona. I cechi, dunque, proveranno a strappare un risultato positivo in questa sfida almeno per restare in corsa per il terzo posto, che varrebbe la retrocessione in Europa League, sempre meglio dell'eliminazione dalle competizioni europee figlia del quarto posto. La prima giornata non è stata positiva per la squadra di Bilek, sconfitta con un pesante 5-1 dal Barcellona al Camp Nou.

In campionato, invece, il club sta facendo bene essendo in testa alla classifica con 19 punti, raccolti in sette partite, ancora imbattuto con sei vittorie e un pareggio all'attivo.

L'Inter è già chiamata a una sfida da dentro o fuori. I nerazzurri, infatti, puntano a lottare per la qualificazione agli ottavi di finale e per questo motivo battere il Viktoria Plzen diventa un imperativo, soprattutto dopo la brutta sconfitta subita in casa contro il Bayern Monaco per 2-0.

Anche in campionato la squadra di Simone Inzaghi ha avuto un rendimento abbastanza altalenante, con 12 punti raccolti in sei partite, a meno due dalla vetta dalla classifica. Nell'ultima gara disputata ritorno alla vittoria per 1-0 contro il Torino, con Marcelo Brozovic match winner.

Probabili formazioni Viktoria Plzen-Inter

Il tecnico del Viktoria Plzen, Bilek, scenderà in campo con il 4-2-3-1.

Chory sarà al centro dell'attacco, supportato da Kopic, Sykora e Mosquera. A fare da diga davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Kalvach e Bucha.

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi. Oltre a Romelu Lukaku, non sarà della spedizione anche Alex Cordaz, alle prese con un piccolo problema fisico. In attacco chance per Dzeko dal 1' al fianco di Lautaro Martinez, mentre tra i pali tornerà Onana al posto di Handanovic. Gli esterni di centrocampo saranno Gosens e Dumfries.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1) - Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All.: Bilek.

INTER (3-5-2) - Onana; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.