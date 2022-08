La Juventus è al lavoro per preparare al meglio l'inizio di campionato. Il primo match sarà contro il Sassuolo, il 15 agosto, all'Allianz Stadium di Torino. Fra infortuni e squalifiche, Allegri non avrà disponibili diversi giocatori e potrebbe affidarsi ad un centrocampo formato da Locatelli, Fagioli e Zakaria. Recupera invece Cuadrado, che dovrebbe supportare nel settore avanzato Vlahovic e Di Maria. La sconfitta per 4 a 0 contro l'Atletico Madrid ha suscitato molto clamore mediatico, nonostante si trattasse di un amichevole. Il divario tecnico fra le due società è stato notevole e in tanti hanno criticato Allegri, soprattutto per l'atteggiamento della squadra dopo aver subito i gol.

A parlare dell'argomento è stato anche Xavier Jacobelli. In una recente intervista, il giornalista sportivo ha sottolineato che il tecnico toscano si ritrova in discussione, nonostante non sia neanche iniziato il campionato. Secondo Jacobelli, l'atteggiamento mentale dei bianconeri, che il giornalista sportivo ha definito arrendevole, è il dato evidente della sconfitta contro l'Atletico Madrid. Di certo, non ha aiutato il ritardo con cui la società bianconera si sta muovendo sul mercato, anche perché è necessario prima alleggerire la rosa e, solo dopo, eventualmente rinforzarla.

Allegri sarebbe già in discussione alla Juventus

'Uno dei problemi di Allegri è l’atteggiamento psicologico inopinatamente arrendevole della squadra'.

Queste le dichiarazioni di Xavier Jacobelli in una recente intervista. Il giornalista sportivo ha sottolineato come la Juventus non abbia dimostrato voglia contro l'Atletico Madrid, sembrando rassegnata alla sconfitta. Ha poi aggiunto: 'I bianconeri vivono l’agosto del malcontento e Allegri si ritrova ad essere già in discussione'.

Parole pesanti quelle del giornalista sportivo, che però trovano conferme dall'amichevole disputata qualche giorno fa dove i bianconeri hanno mostrato stanchezza, come se ancora non avessero smaltito il viaggio negli Stati Uniti per le amichevoli estive contro Chivas, Barcellona e Real Madrid. Si attende, però, anche un aiuto dal mercato.

A tal riguardo è in arrivo a Torino Filip Kostic. Oltre al centrocampista, potrebbe arrivare Leandro Paredes dal Paris Saint Germain ed un vice Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare sul mercato per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di esperienza e qualità. Abbiamo parlato dei possibili arrivi di Kostic e Paredes, si attende anche quello di una punta. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, lo spagnolo potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.