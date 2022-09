La Juventus è attesa da due mesi impegnativi fra Champions League e campionato. Il match contro il Paris Saint Germain ha dato nuove consapevolezze alla squadra bianconera, che ha dimostrato di potersela giocare con una delle società più forti del calcio europeo. Ottimo l'innesto di Leandro Paredes, che ha garantito qualità ed esperienza al centrocampo. Quel che è certo, è che la Juventus già è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel 2023, con tanti giocatori che piacciono e che sono in scadenza contrattuale a giugno. Si valutano, ad esempio, Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, così come Alejandro Grimaldo del Benfica.

A questi bisogna aggiungere Youri Tielemans del Leicester. La società bianconera, però, starebbe lavorando anche su giocatori giovani, e uno dei preferiti è sicuramente il centrocampista del Barcellona, Gavi. Nonostante le dichiarazioni del presidente Laporta, che a giugno aveva dichiarato che la società spagnola vuole prolungare il contratto al giocatore, non ci sono ancora novità in merito. Il giocatore sarebbe infastidito dall'atteggiamento del Barcellona, a tal punto che c'è il rischio che possa lasciare a parametro zero la società spagnola. Ci sono diverse società che vorrebbero ingaggiarlo, su tutte anche la Juventus

Il giocatore Gavi potrebbe trasferirsi alla Juventus a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio del centrocampista del Barcellona, Gavi.

Lo spagnolo piace molto alla società bianconera, anche perché in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero a luglio. La situazione finanziaria del Barcellona rimane difficile, proprio questo avrebbe portato a ritardare un eventuale prolungamento contrattuale per il centrocampista. Una situazione non gradita al giocatore, che starebbe valutando la possibilità di fare una nuova esperienza professionale.

Fra le società che potrebbero offrirgli un nuovo contratto ci sono anche diverse inglesi, oltre al Bayern Monaco, sempre molto attento ai giovani. Di certo, l'eventuale inserimento dello spagnolo nel centrocampo bianconero garantirebbe qualità, oltre al fatto che parliamo di un giocatore del 2004 che rappresenta il futuro del calcio europeo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero nel 2023. Ci sono quattro giocatori che vanno in scadenza a giugno, su tutti Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi, due potrebbero prolungare il loro contratto, parliamo dell'argentino e del francese. Proprio il centrocampista ha dimostrato anche in questa stagione di essere molto importante per Massimiliano Allegri e per la squadra bianconera.