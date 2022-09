La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. Diversi gli acquisti ma anche le cessioni anche se c'è molto lavoro da fare nella società bianconera anche in considerazione dei tanti giocatori che stanno andando in scadenza di contratto a giugno. Uno dei problemi principali della Juventus negli ultimi mesi è stata la mancanza di qualità a centrocampo, gli arrivi di Pogba (che sta recuperando dall'infortunio al menisco) e di Paredes dovrebbe dare un'impostazione di gioco notevole alla squadra bianconera.

Mancano però anche degli innesti nel settore avanzato, considerando che le riserve non sembrano dare alternative valide ai titolari. Milik è stato un acquisto giusto ma ad esempio Kean sta avendo problematiche evidenti anche in questa stagione. Per questo la società bianconera potrebbe investire ulteriormente nel settore avanzato.

A tal riguardo uno dei giocatori che sarebbero potuti arrivare a Torino nel recente calciomercato estivo è stato Memphis Depay. L'olandese non è riuscito ad ottenere la rescissione consensuale ed è rimasto al Barcellona ma è considerato una riserva. Il suo contratto scade a giugno ma è evidente come difficilmente possa fare tutta la stagione in panchina. Per questo secondo le ultime notizie di mercato l'olandese potrebbe lasciare la società spagnola già a gennaio.

Potrebbe trasferirsi alla Juventus in quanto è un giocatore che darebbe gol e assist essendo bravo non solo come supporto ma anche come punta centrale.

Il giocatore Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Memphis Depay a gennaio.

L'olandese è attualmente una riserva nel Barcellona e già a gennaio potrebbe lasciare la società spagnola. Ad agevolare la sua partenza il contratto in scadenza a giugno 2023. In questo modo il Barcellona avrebbe la possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio di Depay, anche se nel 2021 l'olandese ha accettato la diminuzione dello stipendio da 7 milioni di euro a stagione più bonus a 5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri acquisti importanti per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe valutare soprattutto i giocatori in scadenza a giugno e che quindi potrebbero trasferirsi a Torino a prezzo vantaggioso. Per il centrocampo piace Kanté del Chelsea, in difesa invece su valutano Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.