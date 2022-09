La Juventus è stata una delle società di Serie A più attive durante il Calciomercato estivo. Nel reparto difensivo, l'addio di de Ligt (passato al Bayern Monaco) è stato compensato con gli arrivi del brasiliano Gleison Bremer dal Torino e di Federico Gatti dal Frosinone.

Tuttavia, i problemi fisici che sta accusando in quest'inizio di stagione Leonardo Bonucci stanno mettendo in difficoltà la retroguardia bianconera. D'altronde, il capitano juventino ha 35 anni, e ciò potrebbe spingere la società a mettersi alla ricerca di un sostituto per l'estate del 2023.

Oltre alla Juventus, anche l'Inter è alle prese con problemi in difesa. Ad Appiano Gentile è arrivato Francesco Acerbi dalla Lazio, mentre non sono state ancora risolte del tutto le questioni relative a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. I contratti di entrambi scadranno nel giugno del 2023, dunque c'è il rischio concreto di perderli a parametro zero. Ad ogni modo, sembra che per Skriniar ci siano margini di manovra per un rinnovo, mentre questa soluzione appare più complicata per de Vrij.

Per risolvere i loro problemi in difesa, Inter e Juventus starebbero pensando a Josko Gvardiol. Il centrale del Lipsia, accostato già in diverse occasioni ai bianconeri, sarebbe finito anche nel mirino del Chelsea.

Il nuovo allenatore Graham Potter avrebbe fatto il suo nome come eventuale rinforzo per il reparto arretrato dei Blues.

Il Lipsia chiede 35 milioni di euro per Gvardiol

Gvardiol ha rinnovato di recente il contratto con il Lipsia fino al giugno del 2027. L'intenzione del club tedesco sarebbe quella di tenere con sé il nazionale croato almeno per i prossimi due anni.

Nonostante ciò, sarebbe ancora vivo l'interesse di diverse squadre per il difensore balcanico.

Juventus ed Inter potrebbero contendersi Gvardiol durante il prossimo mercato estivo. La cifra richiesta dal Lipsia si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una somma piuttosto alta per le casse di entrambi i club italiani. Ad ogni modo, sia i bianconeri che i nerazzurri potrebbero provare a proporre delle contropartite tecniche alla formazione del tecnico Rose.

Il Chelsea potrebbe andare su Gvardiol a gennaio

L'obiettivo del Chelsea sarebbe quello di portare Gvardiol a Stamford Bridge già a gennaio, anticipando così le altre contendenti.

Il difensore croato è un mancino classe 2002 che di solito gioca da centrale difensivo ma che, all'occorrenza, può schierarsi anche sulla fascia sinistra. Abile in marcatura, è bravo anche in fase di impostazione, ed è stato considerato dalla Uefa come uno dei giovani più promettenti del 2021.

Inter e Juve potrebbero sfidarsi per Grimaldo

Juventus e Inter potrebbero essere protagoniste anche di un altro derby di mercato. Entrambe vorrebbero rinforzare la corsia di sinistra e, in quest'ottica, avrebbero individuato in Grimaldo del Benfica il profilo ideale.

Il laterale spagnolo è stato stato paragonato a Dani Alves per le sue caratteristiche. Mancino naturale, è abile soprattutto in fase offensiva, avendo la capacità di fornire assist per gli attaccanti e per gli inserimenti dei centrocampisti.

Il suo contratto va in scadenza il 30 giugno 2023, e pare che al momento non sia stato trovato l'accordo tra le parti per un prolungamento. Dunque, se la situazione non dovesse cambiare, nella prossima estate Grimaldo sarebbe libero a parametro zero.