Queste sono ore di grande amarezza in casa Juventus dopo la sconfitta subita in Champions League: i bianconeri hanno perso per 1-2 contro il Benfica e hanno zero punti nel girone europeo dopo due giornate: ora il cammino verso gli ottavi di finale di Champions League è più tortuoso.

I bianconeri devono cambiare marcia per non compromettere la stagione dopo poche partite. La sconfitta contro il Benfica, però, ha lasciato diverse scorie e in particolare i giocatori hanno accusato pesantemente questo risultato. Al termine della partita contro i portoghesi, i giocatori bianconeri sono andati sotto la curva e, in modo particolare, Leonardo Bonucci è apparso molto provato.

Il capitano della Juventus non è riuscito a trattenere le lacrime, sfogando così la delusione per una sconfitta pesante e inaspettata.

Bonucci amareggiato dopo il ko col Benfica

Leonardo Bonucci, in questa stagione, ha assunto definitivamente i gradi di capitano della Juventus. Il difensore sente particolarmente il proprio ruolo e il peso che comporta il dover guidare il gruppo bianconero. Tant'è che Bonucci non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la gara persa contro il Benfica.

Adesso il numero 19 della Juventus dovrà dare tutto per cercare di trasmettere agli altri giocatori i valori di "juventinità". Bonucci, dopo la gara contro il Benfica, ci ha messo la faccia e ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Sono preoccupato, non c’è da nascondere nulla".

Poi il capitano bianconero ha aggiunto: "Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o per un fatto fisico, non so per quale motivo".

La Juve vuole voltare pagina

La Juventus ora vuole voltare pagina e la squadra, oggi 15 settembre, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita di campionato contro il Monza.

I bianconeri sono scesi in campo al JTC, ma chi ha giocato contro il Benfica ha svolto una seduta di scarico. Per la gara di domenica 18 settembre (ore 15) non ci saranno Arek Milik e Juan Cuadrado. Questo sarà un ulteriore problema per Massimiliano Allegri che ha già diverse defezioni. La buona notizia arriva da Wojciech Szczesny che ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

La Juventus proseguirà la preparazione anche il 16 settembre, quando è in programma una seduta mattutina. In vista della partita contro i brianzoli resta da capire se Adrien Rabiot e Manuel Locatelli recupereranno o meno.