La Juventus ha vinto 2 a 0 contro lo Spezia. Un match impegnativo per i bianconeri, che hanno avuto le solite problematiche nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Una formazione interessante quella schierata da Allegri, che ha confermato gran parte dei titolari contro la Roma con delle sorprese. Oltre alla conferma di Miretti e all'inserimento di Kean al posto di Kostic il tecnico toscano ha voluto affidarsi in difesa ad uno dei giocatori più attesi dalla tifoseria bianconera. Parliamo di Federico Gatti, difensore ex Frosinone acquistato dalla Juventus a gennaio e arrivato a Torino ad inizio preparazione estiva.

Un rinforzo importante quello della Juventus anche in considerazione delle qualità dimostrate dal giocatore non solo nel Frosinone ma anche in nazionale italiana. Ha già avuto modo di giocare un match con la rappresentativa del commissario tecnico Roberto Mancini contro l'Inghilterra. Prestazione importante quella di Gatti contro lo Spezia, con sicurezza e tranquillità ha formato insieme a Bremer un duo affidabile che è riuscito a contenere il settore avanzato dei liguri. Nel post match Gatti non ha nascosto tutta la sua emozione per il suo esordio con la Juventus all'Allianz Stadium di Torino dichiarando che questo deve essere solo l'inizio della sua carriera professionale nella squadra bianconera.

Il giocatore Gatti ha parlato nel post match Juve-Spezia del suo esordio in bianconero

'Le emozioni sono tantissime e indescrivibili. L'esordio in Serie A è il sogno di ogni ragazzino e oggi il mio si è avverato: sono contentissimo, ma dev'essere soltanto l'inizio'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti nel post Juventus-Spezia.

Il difensore ha poi risposto ad alcune domande riguardanti anche il match di Champions League contro il Paris Saint Germain, in cui affronterà per la prima volta un giocatore come Mbappé. Gatti ha risposto con un'umiltà sottolineando come è stata la prima volta per lui anche affrontare lo Spezia. Elogi anche al gruppo di giocatori alla Juventus per Gatti, che ha sottolineato: 'Devo ringraziare tantissimo il gruppo: mi hanno fatto sentire parte di loro fin dal primo giorno e mi han dato tanta fiducia'.

Il difensore ha poi voluto parlare anche del suo trasferimento alla Juventus, annunciato nel mercato di gennaio. A tal riguardo ha dichiarato: 'Mi sono trovato un attimo spiazzato ma è stata una delle emozioni più belle della mia vita'.

Il mercato della Juventus

La Juventus non ha acquistato un altro difensore centrale, nonostante si sia parlato di questa possibilità nelle ultime settimane del Calciomercato estivo. Allegri avrà quindi in rosa Bremer e Bonucci come titolari, le alternative saranno Gatti e Rugani a cui bisogna aggiungere anche Danilo, che contro la Roma ha dimostrato anche di saper giocare molto bene anche da centrale difensivo.