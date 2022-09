La Juventus dovrà cercare di dimostrare da qui fino alla pausa del mondiale di poter competere non solo in campionato, ma anche in Champions League. L'obiettivo di Allegri è quello di lottare per vincere nella seconda parte della stagione (quindi rimanendo intanto vicino ai primi posti in classifica) e qualificarsi agli ottavi della massima competizione europea. Per ora tecnico ha la fiducia della società bianconera, ma per valutare il suo futuro nel medio periodo molto dipenderà dai risultati di questa stagione. Se dovesse ripetere quelli della scorsa, non è da scartare la possibilità di un suo addio in estate.

A tal riguardo sono diversi i nomi avvicinati alla panchina bianconera per il 2023, fra questi anche Diego Pablo Simeone. Dopo diverse stagioni all'Atletico Madrid l'argentino potrebbe fare una nuova esperienza professionale, magari in un campionato come quello italiano, in cui ha già lavorato come calciatore e come tecnico. Il suo contratto con la società spagnola scade a giugno 2024, ma potrebbe rescindere prima in intesa con l'Atletico Madrid. Alcune indiscrezioni parlano di un suo possibile trasferimento alla Juventus, in tal caso potrebbe portare con sé un giocatore che sarebbe gradito alla società bianconera: il centrale uruguaiano José Gimenez, che andrebbe a rinforzare in maniera importante la difesa.

Se dovesse arrivare Simeone possibile l'acquisto di Gimenez

Il centrale uruguaiano non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per rinforzare il reparto arretrato. Piacciono anche due giocatori in scadenza a giugno, come Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi attingere al mercato dei parametri zero anche nel 2023, ma potrebbe pure perdere diversi giocatori nella stessa modalità a fine giugno. A tal riguardo potrebbero lasciare Torino a fine stagione Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi i più quotati a rimanere nella società bianconera potrebbero essere l'argentino e il francese.