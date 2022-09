La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. Due vittorie e quattro pareggi in campionato oltre alla sconfitta nella prima giornata di Champions Legue contro il Paris Saint Germain rappresentano un inizio non ideale anche se i bianconeri sono a -4 dal primo posto del Napoli. Di conseguenza c'è modo e tempo per recuperare con la speranza per Allegri di migliorare il gioco della squadra bianconera. I tanti infortuni non stanno aiutando ma anche il rendimento di quelli che sono stati giocatori importanti per la Juventus nelle ultime stagioni.

Fra le delusioni principali troviamo sicuramente Alex Sandro e Juan Cuadrado, proprio il colombiano sta avendo non poche problematiche. A dimostrazione di questo l'errore sul gol del 1 a 0 della Salernitana nell'ultima giornata di campionato. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 ma le ultime notizie di mercato confermano della possibilità di una sua partenza già nel mercato di gennaio. Ci sarebbe l'Inter sul giocatore, con la società milanese che potrebbe offrire uno scambio di prestiti con Robin Gosens. In tal caso Cuadrado si trasferirebbe a titolo definitivo all'Inter (essendo in scadenza a giugno) e il tedesco in prestito con obbligo di riscatto alla Juventus. Una trattativa di mercato che sarebbe gradita ad entrambe le società, con la società bianconera che avrebbe il terzino che andrebbe a sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.

Possibile scambio di mercato fra Cuadrado e Gosens

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Cuadrado all'Inter in uno scambio di mercato che porterebbe il colombiano a Milano e Robin Gosens a Torino. Il primo si trasferirebbe a titolo definitivo all'Inter il secondo in prestito con obbligo di riscatto.

A proposito del tedesco ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. In questo modo la società milanese monetizzerebbe dalla cessione del cartellino di Gosens. Il terzino andrebbe a sostituire alla lunga Alex Sandro, che è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Come è noto Gosens può giocare terzino ma anche centrocampista di fascia nel 3-5-2.

In tal caso si andrebbe ad alternare con Filip Kostic, acquistato dalla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Di certo la partenza di Cuadrado potrebbe agevolare l'arrivo di un altro giocatore per la fascia destra per la Juventus anche se la società bianconera sta recuperando Chiesa. Come dichiarato di recente da Allegri il centrocampista potrebbe ritornare disponibile ad inizio novembre e magari giocare qualche minuto nel match dell'ultima giornata del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus è lavoro anche per altri acquisti inportanti per gennaio. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano il possibile arrivo di un difensore centrale e di un altro terzino. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.