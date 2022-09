Nella partita tra la Juventus e la Fiorentina è spiccata l'assenza dal campo per tutti i 90 minuti di Dusan Vlahovic.

Massimiliano Allegri ha scelto di non far partire DV9 tra i titolari per inserirlo eventualmente a gara in corso. Ma poi la partita ha preso una piega diversa e, alla fine, Dusan Vlahovic non ha giocato nemmeno un minuto.

Il numero 9 della Juventus si è scaldato, nel corso del secondo tempo, sotto lo spicchio di tifosi bianconeri, senza però scendere in campo. Vlahovic ha visto entrare in campo De Sciglio, Kean, Miretti, Bonucci e Fagioli.

Mentre per lui non c'è stato spazio, anche a causa di alcuni acciacchi dei compagni di altri reparti. Tra le tante partite - come riportano alcune testate giornalistiche - DV9 non avrebbe voluto mai saltare proprio la sfida contro la Fiorentina, la sua ex squadra.

Vlahovic cerca la rivincita

Dusan Vlahovic ha iniziato nel migliore dei modi la Serie A 2022/2023 segnando quattro gol nelle prime quattro partite. Mentre nella quinta di campionato visto che non ha giocato nemmeno un minuto ed è rimasto in panchina per 90 minuti.

Massimiliano Allegri pensava di poterlo inserire a gara in corso, ma poi durante il match la stanchezza di Paredes, gli acciacchi di Alex Sandro e Di Maria hanno spinto il tecnico a non inserirlo.

L'unica scelta dell'allenatore livornese che un po' stride è forse l'ingresso di Moise Kean. In molti si sono chiesti perché sia stato fatto entrare il numero 18 juventino e non Vlahovic. Allegri ha spiegato che Kean gli avrebbe potuto dare maggiore profondità, inoltre il serbo ha potuto riposare.

Adesso Vlahovic avrà voglia di rivalsa e già dalla partita contro il Paris Saint-Germain si riprenderà un posto da titolare.

La Juventus pensa alla Champions

Dusan Vlahovic dovrà ora essere bravo a scrollarsi di dosso la delusione per i 90 minuti in panchina contro la Fiorentina. Lunedì 5 settembre per la Juventus è già vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. I bianconeri si alleneranno alle 11:15 al JTC e il primo quarto d'ora dell'allenamento sarà aperto ai media.

Dopodiché la squadra proseguirà con una seduta a porte chiuse.

Nel pomeriggio la Juventus partirà per Parigi in aereo. Alle ore 18:45, invece, Massimiliano Allegri e un suo giocatore parleranno in conferenza stampa al Parco dei Principi. In questa occasione sarà interessante capire dal tecnico livornese come stanno i suoi calciatori e se ci sarà qualche novità di formazione. Anche se la presenza tra i titolari di Vlahovic appare scontata nonostante il grande impatto di Milik nelle ultime due partite.