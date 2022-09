La Juventus ha iniziato la stagione in maniera non ideale. 2 vittorie e 3 pareggi, pesano soprattutto quelli contro la Sampdoria e la Fiorentina, per il modo in cui sono maturati. Un gioco discutibile, risultano che non arrivano, una situazione che sembra evidentemente non agevolare il lavoro di Massimiliano Allegri, considerato da diversi addetti ai lavori ma anche da molti tifosi bianconeri il principale responsabile della situazione difficile della Juventus. In attesa del recupero di giocatori importanti come Pogba e Chiesa la squadra bianconera è attesa da match davvero difficili fra Champions League e il campionato.

Allegri e la squadra bianconera dovranno dare delle risposte importanti, il tecnico toscano continua però ad avere la fiducia della società bianconera anche se come è noto tutto dipende dai risultati. Ed in questo i mesi fino a novembre, ovvero prima della pausa del mondiale, saranno decisivi. Intanto su Twitter spopola con convinzione l'hashtag #AllegriOut, soprattutto dopo il pareggio della Juventus contro la Fiorentina.

Tanti i post degli utenti che vorrebbero l'addio del tecnico toscano, che a loro detta non è riuscito a dare un gioco alla squadra bianconera. Intanto le agenzie di scommesse cominciano a diminuire le quote che pagano l'esonero di Massimiliano Allegri. Prima di Fiorentina-Juventus era quotato a 7,5, che potrebbe ulteriormente diminuire in caso di risultati non ideali contro il Paris Saint Germain e Salernitana.

Su Twitter spopola l'hashtag #AllegriOut

Su Twitter spopola l'hashtag #AllegriOut. un post di utente dice: 'Posso dire che Allegri mi ha rotto? Posso dirlo senza che qualcuno mi consiglia di andare a tifare l'Inter'. Un altro ha scritto: 'Abbiamo raggiunto l'apice dell'#AllegriOut, dai che ce la facciamo a farlo esonerare'. Critiche pesanti nei confronti del tecnico toscano, fra l'altro ad alimentare il suo possibile addio alla Juventus anche le agenzie di scommesse.

Prima di Fiorentina-Juventus l'esonero veniva pagato a 7,50, se dovessero arrivare risultati deludenti contro il Paris Saint Germain e la Salernitana, potrebbero diminuire ulteriormente. Rimane il problema ingaggio, come è noto il tecnico guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus alla Juventus fino a giugno 2025.

Di conseguenza servirebbe un indennizzo importante per poter rescindere la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Deschamps possibile nuovo tecnico della Juventus in caso di esonero di Allegri

Una delle indiscrezioni di mercato lanciate di recente dai giornali sportivi è stata quella riguardante il possibile ingaggio in caso di esonero di Massimiliano Allegri dell'attuale commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps. Si attenderebbe quindi la fine del mondiale per annunciare il suo ingaggio, con il francese che sarebbe sostituito da Zidane.