Leandro Paredes, come neo giocatore della Juventus, si è presentato al suo pubblico con un'intervista rilasciata sui canali tematici dei bianconeri.

Leandro Paredes si presenta ai suoi nuovi tifosi della Juventus: 'Felice di essere qui, sono arrivato qui per continuare a vincere'

La Juventus, in occasione della partita di ieri sera con lo Spezia, vinta peraltro con il risultato di 2 a 0, ha voluto presentare al proprio pubblico, il nuovo ed ultimo acquisto di questa sessione estiva di Calciomercato, Leandro Paredes. Il calciatore argentino, arrivato dal PSG, si è dunque mostrato con la maglia bianconera sulle spalle senza però, proferire parola.

Oggi invece, è stata la giornata della sua prima intervista come calciatore della Vecchia Signora, con il club piemontese che ha pubblicato sui propri canali tematici, alcuni stralci della chiacchierata avuta con il neo mediano sudamericano. Ecco dunque le prime dichiarazioni di Paredes come neo giocatore della Juve: "Sono veramente felice di essere qua e stare alla Juventus con questo gruppo, questa società e questo club in cui volevo venire da molto tempo. Quindi sono felice. Per me era la squadra dei sogni, ho sempre voluto venire. Ho avuto la possibilità tanti anni e non volevo far passare questa possibilità. Ai miei amici e alla mia famiglia ho detto: "O la Juve, o nessuno". Paredes ha poi rivelato che il numero di maglia che indosserà sarà il 32, un numero che ha già portato sulla schiena nelle precedenti esperienze italiane con Roma ed Empoli.

Il regista, ha poi commentato il rapporto con Di Maria, confessando di considerare "El Fideo" come un amico sincero con il quale ha vissuto tante esperienze di club e di Nazionale. Al classe '94 sono stati poi chiesti gli obiettivi personali per questa stagione con la Juventus e Paredes ha ammesso: "Qua per continuare a vincere".

Juventus-PSG, i dettagli della trattativa che hanno portato Leandro Paredes in bianconero

L'operazione tra Juventus e PSG per Leandro Paredes è stata una delle più longeve di questa sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno infatti trattato il passaggio di proprietà dell'argentino per diverse settimane per poi trovare un accordo che accontenti entrambe le compagini.

Il regista, vestirà bianconero fino al 30 giugno 2023 sulla base di un trasferimento a titolo gratuito, che diverrà obbligo di riscatto qualora la Juventus dovesse raggiungere determinati obiettivi. La Vecchia Signora, si sarebbero comunque tenuta la possibilità di acquisire il calciatore classe '94 anche qualora i suddetti obiettivi non fossero centrati e il prezzo fissato per il trasferimento di Paredes a titolo definitivo è di 22,6 milioni di euro.