Questo giovedì 1° settembre alle ore 20 chiude ufficialmente la finestra estiva del Calciomercato della stagione 2022/23. Sono tanti i colpi last minute che stanno andando in porto o che potrebbero realizzarsi al fotofinish: tra le squadre protagoniste di queste ore ci sono Juventus, Roma e Inter

Juventus, Arthur Melo verso il prestito secco al Liverpool di Jurgen Klopp

La Juventus, che ha provato nelle scorse settimane ad abbassare il tetto del monte ingaggi cedendo diverse pedine per il centrocampo, in questa fase finale di mercato, sta effettivamente adempiendo al compito che si era prefissata.

Dopo l'uscita di Rovella, passato nelle scorse ore in prestito al Monza, ora è il turno di Arhur Melo. Il regista brasiliano, è infatti in procinto di raggiungere Jurgen Klopp al Liverpool. La compagine inglese, ha accelerato nella la trattativa con i bianconeri dopo aver perso per un infortunio piuttosto pesante il capitano Jordan Henderson. L'operazione tra le due compagini è in fase avanzata con Arthur che dovrebbe divenire un nuovo giocatore dei "Reds" con la formula del prestito secco per un anno. Lo stipendio del calciatore, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere pagato a metà dalle due squadre: da questa operazione la Juve risparmierebbe tra bonus e parte fissa, circa 4 milioni di euro.

Roma, Justin Kluivert potrebbe raggiungere in extremis Gennaro Gattuso al Valencia

La Roma, dopo aver provato a trattare a lungo con il Fulham per la cessione di Justin Kluivert, ma il calciatore olandese non ha il permesso per lavorare in Inghilterra. Saltata dunque la trattativa con la compagine britannica, Thago Pinto si è quindi messo a lavoro per trovare una soluzione alternativa in extremis e secondo le ultime indiscrezioni, l'esterno classe '99 potrebbe raggiungere il Valencia di Gennaro Gattuso.

Gli spagnoli, dopo il mancato arrivo di Bryan Gil, avrebbero virato le loro attenzioni appunto su Kluivert che dovrebbe partite alla volta della città iberica, con la formula del prestito secco annuale.

Inter, Acerbi vicino ai nerazzurri

L'Inter, in queste ultime ore di calciomercato, sembrerebbe aver accontentato Simone Inzaghi, regalandogli l'ultimo difensore di cui l'allenatore piacentino aveva bisogno: Francesco Acerbi della Lazio.

L'agente sportivo del classe '88, Federico Pastorello intervistato fuori dalla sede nerazzurra, ha detto: "E' stata una operazione complessa, Francesco è molto contento. Siamo tutti soddisfatti: ha voluto fortemente l'Inter e lo ha dimostrato. Non c'è alcuna preoccupazione su come sarà accolto. Inzaghi è stato sicuramente importante per il suo arrivo".