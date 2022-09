La Juventus ha iniziato la stagione nella maniera non ideale. 9 punti raccolti in campionato con due vittorie e tre pareggi e prestazioni deludenti soprattutto contro la Sampdoria e la Fiorentina. Sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain, anche se i bianconeri soprattutto nel secondo tempo hanno dimostrato dei miglioramenti evidenti nel gioco andando vicini a pareggiare contro una delle società più forti del calcio europeo e favorite alla vittoria della massima competizione europea. Di certo sarà importante migliorare la scorsa stagione, dove i bianconeri non sono riusciti a vincere nessuna competizione.

In questo momento Massimiliano Allegri ha la fiducia della società bianconera, considerando anche un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Se però dovesse deludere nell'attuale, non è da scartare la possibilità di un suo esonero. A tal riguardo sono diversi i nomi seguiti dalla Juventus per un eventuale post Allegri. Si va da Zidane a Deschamps, fino ad arrivare a Tudor o al ritorno di Conte. Nelle ultime ore però dalla Spagna arrivano notizie di mercato che parlano di Simeone come possibile successore di Allegri. L'argentino dopo diversi anni all'Atletico Madrid potrebbe decidere di fare un nuova esperienza professionale e gradirebbe allenare nel campionato italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe valutare come post Allegri il tecnico Diego Simeone. L'argentino dopo diverse stagioni all'Atletico Madrid potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale nel campionato italiano.

La sua carriera da allenatore è iniziata proprio nel Catania, in Serie A ed è diventato poi subito un riferimento dell'Atletico Madrid dopo esserlo stato da giocatore. Come è noto però Simeone ha giocato anche nel campionato italiano, in particolar modo alla Lazio e all'Inter. Da giocatore e da tecnico ha dimostrato di essere un vincente e sarebbe una garanzia importante per la Juventus.

Si parla anche di un interesse dell'Inter per Simeone soprattutto se dovesse lasciare Simone Inzaghi, che in questo inizio di stagione sta avendo non poche problematiche nella squadra nerazzurra.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe dare fiducia a Massimiliano Allegri almeno fino a giugno 2025 in quanto gode della stima professionale ed umana del presidente Agnelli ma anche della proprietà bianconera. La prestazione contro il Paris Saint Germain ha confermato la crescita della squadra bianconera, ci si attendono importanti conferme da qui fino alla pausa del mondiale, con la Juventus che cercherà di chiudere la prima parte della stagione vicino ai primi posti e di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.