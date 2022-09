Uno dei giocatori che non sta convincendo in casa Inter negli ultimi mesi sembra essere Stefan De Vrij. Il centrale olandese è stato escluso anche dalla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco giocata mercoledì dalla squadra di Simone Inzaghi, in cui ha perso 2-0. Il giocatore sembra potesse lasciare Milano già questa estate, ma non sono arrivate proposte. Per questo motivo l'addio potrebbe essere stato soltanto posticipato di qualche mese. Non mancano club interessati a lui soprattutto in Italia.

In particolar modo, sul classe 1992 avrebbero messo gli occhi la Roma e la Juventus per il 2023.

I giallorossi cercano un innesto importante in difesa, mentre i bianconeri dovranno individuare il sostituto di Leonardo Bonucci, non più giovanissimo.

Roma su De Vrij

La Roma è alla ricerca di un difensore centrale di livello. I giallorossi per mettere una pezza a questa carenza starebbero per chiudere per Nikola Maksimovic, svincolatosi dal Genoa, ma per i prossimi mesi i capitolini proveranno ad alzare il livello.

Il nome nel mirino del club di Friedkin sarebbe quello di Stefan De Vrij. I giallorossi giocano con una difesa a tre e proprio per questo motivo il centrale olandese si sposerebbe alla perfezione con lo scacchiere tattico di José Mourinho. Il giocatore non è ritenuto incedibile dall'Inter anche in vista di gennaio.

Anzi, proprio alla luce del contratto in scadenza a giugno, la società nerazzurra spera che arrivi una proposta a gennaio per non perderlo a parametro zero e realizzare una plusvalenza, essendo arrivato a Milano nell'estate del 2018 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio.

La valutazione del classe 1992 si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari.

Sul piatto potrebbe finire il cartellino di Marash Kumbulla, che non sembrerebbe rientrare nei piani di José Mourinho e in cerca di un minutaggio maggiore rispetto a quello che gli è stato riservato nella Capitale nell'ultimo anno e mezzo.

L'interesse della Juventus

Anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su Stefan De Vrij in vista delle prossime sessioni di Calciomercato.

I bianconeri, però, a differenza della Roma sarebbero intenzionati a fare un tentativo per prendere il centrale olandese a parametro zero, soffiandolo agli eterni rivali dell'Inter. Per convincere il giocatore sarebbe pronto un ingaggio a rialzo rispetto a quanto percepito attualmente, di poco superiore ai 4 milioni di euro a stagione. La Juve potrebbe mettere sul piatto un triennale, fino a giugno 2026, a 5 milioni di euro a stagione più bonus.