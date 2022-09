La Juventus è al lavoro per preparare al meglio il match contro il Bologna. Sarà importante ritornare a vincere dopo un inizio di stagione non ideale. C'è molto lavoro da fare per Allegri, ma anche per la società, anche perché servono rinforzi soprattutto in difesa. A tal riguardo, Cuadrado è in scadenza di contratto e la Juve valuta un sostituto. Si è parlato di un interesse per Odriozola del Real Madrid, in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2024. Le ultime notizie di mercato confermano anche il possibile arrivo a Torino di Nahuel Molina.

Sarebbe un ritorno in Serie A per l'argentino, dopo che la scorsa stagione è stato uno dei migliori dell'Udinese e del campionato italiano. Simeone non sarebbe felice delle prestazioni del giocatore e starebbe pensando di sostituirlo con Adama Traoré, in scadenza di contratto con il Wolverhampton a giugno. A proposito dello spagnolo, è reduce da una stagione in prestito al Barcellona ma la società spagnola ha deciso di non riscattarlo e di acquistare per la fascia offensiva l’ex Leeds, Raphinha.

Possibile offerta per Molina da parte della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'argentino non sta disputando una stagione ideale nella società spagnola, nonostante sia stato pagato circa 30 milioni di euro.

Simeone potrebbe considerare anche una cessione, magari in prestito con diritto di riscatto, come già successo nel 2020 con Morata. Il tecnico argentino avrebbe già individuato il sostituto di Molina, si tratta dello spagnolo Adama Traoré, giocatore del Wolverhampton in scadenza di contratto con la società inglese a giugno.

L'argentino piace molto alla Juventus e può giocare non solo come terzino destro ma anche come centrocampista in un 3-5-2. Sarebbe ideale per il dopo Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. A proposito del colombiano, potrebbe far ritorno in patria, anche se si parla di un interesse anche di società italiane.

La sua conferma potrebbe dipendere anche da chi sarà il tecnico della Juve nella stagione 2023-2024. Se dovesse ritornare Conte, Cuadrado potrebbe essere confermato nella società bianconera, considerando la stima professionale del tecnico per il giocatore.

La stagione fino ad adesso disputata da Nahuel Molina

La stagione fino ad adesso disputata da Nahuel Molina non è stata ideale, con soli 3 match giocati nel campionato spagnolo e 2 in Champions League. Un inizio difficile se consideriamo la scorsa stagione disputata dall’argentino con l’Udinese. Se dovesse continuare ad avere poco minutaggio, la sua cessione diventerebbe una possibilità concreta, se non a gennaio, a fine stagione.