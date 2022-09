La Juventus è al lavoro per preparare al meglio il match di campionato contro il Bologna previsto domenica 2 ottobre al'Allianz Stadium di Torino. Sarà importante vincere considerando gli ultimi risultati in campionato dei bianconeri, non solo per la classifica ma anche per ritrovare tranquillità dopo le critiche che hanno riguardato i giocatori e Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico ha la fiducia della società bianconera, ma sarà importante migliorare prestazioni e risultati da qui alla pausa per il mondiale. Se però la situazione in campionato può essere migliorata alla lunga, diverso invece il cammino europeo in Champions League.

Le due sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica pesano molto per una possibile qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Serviranno quattro vittorie, una di queste in terra portoghese nel match previsto il 25 ottobre. Proprio per quella sfida europea Allegri potrebbe contare su Federico Chiesa. Il centrocampista sta proseguendo il suo recupero dopo l'infortunio al ginocchio. I problemi avuti a settembre sembrano siano superati e il giocatore già ad inizio ottobre dovrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra. Questo potrebbe significare una convocazione almeno per la panchina per il match contro il Benfica previsto il 25 ottobre.

Possibile recupero di Chiesa per il match contro il Benfica

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa Federico Chiesa già ad inizio ottobre dovrebbe iniziare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. Una notizia piacevole per la Juventus e per i suoi tifosi considerando come sia pesata la sua assenza in questi mesi.

Il centrocampista sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e potrebbe essere convocato almeno per la panchina per il match decisivo di Champions League contro il Benfica. Prima però sarà importante per la Juventus vincere i due match contro il Maccabi Haifa previsti mercoledì 5 ottobre all'Allianz Staidum di Torino e l'11 ottobre in Israele.

Un possibile recupero di Chiesa per fine ottobre sarebbe molto utile anche per i match previsti a novembre, con la Juventus che dovrà giocare non solo l'ultimo match del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain ma anche quelli di campionato contro Inter, Verona e Lazio.

Juve, anche Pogba potrebbe recuperare per fine ottobre

Un altro giocatore importante potrebbe rientrare per il match di Champions League contro il Benfica. Parliamo di Paul Pogba, che sta recuperando dopo l'intervento al menisco. Il centrocampista cercherà di ritornare in forma ideale anche in previsione dei mondiali con la Francia. Di recente il commissario tecnico della nazionale francese Deschamps ha dichiarato che Pogba sarà convocato solamente se sarà in grado di dare il suo contributo.