Una delle difficoltà mostrate dall'Inter in questa prima parte della stagione è stata sulla fascia sinistra, dove Ivan Perisic, andato via a parametro zero e accasatosi al Tottenham, ha lasciato una carenza importante. Robin Gosens, d'altronde, non sembra essere ancora quello ammirato a Bergamo, con la maglia dell'Atalanta, e per questo motivo la società nerazzurra si starebbe guardando intorno, pronta a cogliere qualche occasione di mercato. Occasione che potrebbe arrivare a gennaio e che porterebbe il nome di Jordi Alba, accostato al club meneghino già questa estate ma il giocatore non ha voluto lasciare il Barcellona, ma qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese.

Anche la Juventus è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Il centrocampo sembra essere il reparto più in difficoltà e Massimiliano Allegri vorrebbe almeno un innesto di livello. Il nome che piace alla società bianconera sarebbe quella di Zambo Anguissa, che può ricoprire diversi ruoli e per questo rappresenterebbe una sorta di jolly, essendo in grado di dare qualità e quantità all'intero reparto.

Inter su Jordi Alba

L'Inter potrebbe fare qualcosa sul mercato nella prossima sessione invernale, a gennaio. Uno dei ruoli che ha mostrato maggiori carenze è quello sulla fascia sinistra, visto che Simone Inzaghi non sembrerebbe avere piena fiducia in Robin Gosens, che ha giocato titolare soltanto le due gare in Champions League.

In quel ruolo si sono poi alternati anche Matteo Darmian e Federico Dimarco, ma non c'è ancora un titolarissimo. Per questo motivo la società nerazzurra si starebbe guardando intorno e potrebbe tornare di moda il nome di Jordi Alba, accostato al club meneghino già negli ultimi giorni di agosto ma in quel caso lo spagnolo non ha voluto lasciare il Barcellona.

Qualcosa potrebbe cambiare a gennaio, anche alla luce dell'approdo in Catalogna di Marcos Alonso. Non essendo più giovanissimo, il classe 1989 potrebbe essere liberato dai blaugrana anche a parametro zero con un anno e mezzo di anticipo, pagando però una ricca buonuscita visto che lo spagnolo ha un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione e l'Inter non vorrebbe andare oltre un biennale da 5 milioni a stagione, anche grazie al Decreto Crescita.

Juventus su Zambo Anguissa

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, come dimostrano i tanti nomi accostati al club in questi giorni. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Zambo Anguissa, che tanto bene sta facendo al Napoli in questi mesi. Il centrocampista camerunense piace molto a Massimiliano Allegri essendo in grado di abbinare qualità e quantità. Gli azzurri lo hanno riscattato per 15 milioni di euro dal Fulham ma il suo valore è già raddoppiato. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire il cartellino di Weston McKennie, ma servirà un conguaglio da almeno 20 milioni per far tentennare i partenopei.