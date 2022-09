La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, possibile offerta per De Gea in estate

Il primo tassello per il prossimo mercato estivo è rappresentato dal futuro di Wojchech Szescny. Il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 ed in caso di mancato accordo per il prolungamento potrebbe esser ceduto ad un anno dalla scadenza. Per non correre rischi, la Vecchia Signora sta prendendo in considerazione anche altri profili in caso di possibile addio dell'estremo difensore ex Roma ed Arsenal.

Stando alle ultime notizie che provengono dall'Inghilterra, i bianconeri starebbero sondando il terreno per David De Gea, portiere spagnolo che come Szescny potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. L'estremo difensore della Roja ha infatti il contratto che scade nel 2024 con i Red Devils che sarebbero pronti a rinnovare. Il portiere ex Atletico non ha ancora deciso ed in caso di mancato accordo, potrebbe lasciare Old Trafford nel prossimo mercato estivo.

Oltre De Gea, la Vecchia Signora guarda anche ai giovani e promettenti profili italiani come Marco Carnesecchi che dopo il mancato passaggio alla Lazio potrebbe diventare un'ottima opzione per la porta dei bianconeri.

Juve, Rabiot nel mirino del Paris Saint Germain

In attesa dei colpi estivi, la Juventus sta pianificando anche il mercato invernale così da completare la rosa a disposizione di Allegri. Per acquistare giocatori importanti, la dirigenza bianconera sarà costretta a vendere per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Stando alle ultime notizie, uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino nella finestra invernale di mercato è Adrien Rabiot, centrocampista francese che in estate era stato vicinissimo al passaggio al Manchester United.

Dopo il mancato approdo ad Old Trafford, la strategia della Vecchia Signora non sarebbe cambiata e per un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro potrebbe cedere il francese. Rabiot sarebbe infatti finito nel mirino del Paris Saint Germain che vorrebbe riportarlo in patria per regalare a Galtier un'alternativa di grande fisicità al suo centrocampo.

Attenzione anche alla posizione di Manuel Locatelli che sarebbe corteggiato dall'Arsenal di Arteta, a caccia di un centrocampista da affiancare al capitano Xhaka. Difficile che i bianconeri possano privarsi di una pedina così importante già nel mercato invernale ma tutto dipenderà dall'offerta dei Gunners.