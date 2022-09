La Juventus è stata una delle società più impegnate durante il recente Calciomercato estivo. Fra cessioni e acquisti, c'è stato molto lavoro per la società bianconera che è riuscita a rinforzare con qualità la rosa bianconera. Sono arrivati giocatori di esperienza che, come dichiarato di recente dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, devono diventare dei riferimenti per i più giovani, oltre al fatto che devono aiutare la squadra a vincere. A centrocampo ci sono stati i cambiamenti più evidenti con gli arrivi di Paredes e Pogba, anche se il francese non ha ancora dato il suo contributo a causa di un infortunio al menisco.

Potrebbe rientrare a fine ottobre o inizio novembre ma, come dichiarato da Allegri difficilmente, sarà disponibile prima della pausa per il mondiale. Il toscano lo aspetta per gennaio. Di certo si tratta di un'assenza pesante. Intanto, però, la società bianconera continua a lavorare sul mercato consapevole dei problemi evidenti riscontrati anche in questo inizio di stagione. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero nel 2023 ma regalare anche uno o due grandi rinforzi, considerando che è il centenario delle proprietà della famiglia Agnelli alla Juventus. Uno dei giocatori che piacciono molto alla società bianconera è Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente starebbe attendendo prima di considerare un eventuale prolungamento di contratto con la Lazio.

Fra i motivi ci sarebbe l'interesse della società bianconera.

Possibile offerta da 50 milioni di euro per Sergej Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Sergej Milinkovic Savic. La società bianconera avrebbe provato ad acquistarlo anche nel recente calciomercato estivo, ma le richieste della Lazio non hanno agevolato il suo arrivo.

La società laziale avrebbe voluto 70 milioni di euro, una somma considerata notevole, soprattutto perché il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024. E proprio un eventuale mancato prolungamento contrattuale potrebbe agevolare una sua cessione nel 2023 a prezzo agevolato. La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta da circa 50 milioni di euro, garantendo un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo bianconero perché garantirebbe non solo qualità e forza fisica ma anche tanti gol e assist, come dimostrato nelle ultime stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi ci sarebbero Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.