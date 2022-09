La Juventus negli ultimi giorni di Calciomercato si è rinforzata prelevando in prestito con riscatto a 23 milioni di euro il centrocampista Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain.

Su tale operazione di mercato si sono espressi in queste ore diversi addetti ai lavori e opinionisti. In uno scambio di tweet fra il giornalista sportivo Guido Vaciago e l'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio quest'ultimo ha voluto parlare non solo di Leandro Paredes, ma anche di Fabio Miretti. Il classe 2003 è una delle rivelazioni di questo inizio stagione per la Juventus e ha dimostrato soprattutto contro la Roma e lo Spezia tutte le sue qualità, dal senso della posizione alla sua capacità di smarcamento a centrocampo e di inserimento.

Secondo Claudio Marchisio se Paredes è una certezza per la Juventus, Miretti è una promessa di grande valore che potrebbe diventare un riferimento del presente e del futuro della squadra bianconera.

Claudio Marchisio ha parlato di Paredes e Miretti

'Paredes è una certezza, qualità ed esperienza che alla Juve serve. Miretti è una promessa di gran valore, da proteggere e far crescere nel modo giusto. Sperando di vederlo prossima bandiera bianconera', è questo il post scritto su twitter di Claudio Marchisio.

La speranza di Marchisio è che possa diventare una bandiera bianconera. Di certo gli elogi di Massimiliano Allegri sono stati molto importanti e confermano come il giovane stia crescendo molto, come dimostrato non solo contro la Roma, ma anche contro lo Spezia.

Suo è stato l'assist per il gol del 2-0 finale di Milik che ha chiuso il match e ha garantito la vittoria alla squadra bianconera.

Il punto sul centrocampo della Juventus

La Juventus, in attesa del recupero di Pogba (che potrebbe rientrare ad ottobre), si affiderà a centrocampo al nuovo rinforzo Leandro Paredes. L'argentino giocherà davanti alla difesa, supportato come mezzali da Locatelli e Rabiot.

Potrebbe essere questo il centrocampo titolare, anche se Fagioli, McKennie e Miretti potrebbero raccogliere molto minutaggio nella prima parte della stagione.

In particolare le cessioni last minute di Denis Zakaria e Arthur Melo daranno la possibilità a giovani come Fagioli e Miretti di essere ancora più importanti per la squadra bianconera. Il classe 2003 è oramai un punto riferimento del centrocampo bianconero come dimostrato in questo inizio di campionato.