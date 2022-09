Il Calciomercato estivo si è chiuso per la Juventus con l'arrivo di Leandro Paredes e con le cessioni di Zakaria e Arthur Melo.

Dell’argomento ha parlato anche Luciano Moggi, l'ex direttore generale ha sottolineato come la società bianconera abbia commesso degli errori in passato, soprattutto nel voler acquistare giocatori bravi che poi vengono schierati in un ruolo diverso rispetto a quello che hanno sempre interpretato. Secondo Moggi non è un problema solo della Juventus, ma anche di altre società del campionato italiano.

Un esempio fatto dall'ex direttore generale della società bianconera è quello di Federico Bernardeschi, che dopo le problematiche alla Juventus, ora sta dimostrando al Toronto Fc di essere un giocatore importante e decisivo per la squadra canadese.

Luciano Moggi ha parlato della decisione di schierare giocatori bravi fuori ruolo

'Se un giocatore viene impiegato nel proprio ruolo d'origine è normale che faccia bene e brilli in campo. Purtroppo, ultimamente questo non sta accadendo alla Juventus che, acquista giocatori bravi per poi farli giocare fuori ruolo e i risultati si vedono', sono queste le dichiarazioni di Luciano Moggi.

L'ex direttore generale della società bianconera ha aggiunto: 'Questo non sta succedendo solo alla Juventus ma anche in altre società'.

Moggi ha poi aggiunto: 'Posso fare l'esempio di Bernardeschi che era un ottimo giocatore e alla Juve ha giocato praticamente ovunque, gli è mancato solo di fare il portiere'.

Un altro giocatore menzionato da Luciano Moggi è Dejan Kulusevski, che nella Juventus non è riuscito a incidere ma che al Tottenham è diventato uno dei migliori giocatori del campionato inglese.

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni dell'ex dirigente Luciano Moggi sono probabilmente riferite alle scorse stagioni, mentre non pare di riscontrare niente del genere nel recente calciomercato estivo. L'arrivo di Leandro Paredes ne è la dimostrazione, in quanto giocherà nel suo ruolo ideale davanti alla difesa. Lo stesso sarà per Di Maria e per Kostic, che giocheranno sulle fasce del 4-3-3 o eventualmente trequartisti in un 4-2-3-1 con Vlahovic.

Fra cessioni e acquisti la società bianconera ha lavorato molto, incrementando la qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. L'arrivo di Leandro Paredes ma anche quelli di Di Maria, Kostic e Milik dovrebbero garantire un salto di qualità al gioco della squadra bianconera.