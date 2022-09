La Juventus , in queste ore, è tornata alla Continassa per mettere da parte la partita contro la Spezia e per iniziare a preparare il match contro la Fiorentina per il quale sarà regolarmente a disposizione Gleison Bremer . Il numero 3 juventino, contro lo Spezia, ha chiesto il cambio ma per lui non si tratta di nulla di grave. Bremer ha avuto dei semplici crampi e ha preferito chiedere il cambio. La Juventus, però, contro la Fiorentina non avrà ancora Paul Pogba e Federico Chiesa. Per rivedere quest'ultimo a disposizione di Massimiliano Allegri bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Infatti, la Juventus ha deciso di non forzare la mano per il rientro di Federico Chiesa e aumenterà i carichi di lavoro in maniera graduale. Infatti, l'obiettivo è consentire al numero 7 juventino di sfruttare al meglio la pausa per i mondiali per permettere al giocatore di essere al top della forma nel nuovo anno.

Pogba indietro

Anche Paul Pogba è lavoro per recuperare dal problema al menisco. Il francese ha scelto di non operarsi e di optare per una terapia conservativa. Il numero 10 della Juventus da quattro settimane lavora tra piscina e palestra. Paul Pogba, la prossima settimana, tornerà in campo per correre e lì si capirà se la terapia ha funzionato oppure no. Il francese, però, è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia visto che le per il lavoro previsto per settimane previste per essere tre.

Evidentemente si è preferito aggiungere una settimana per consentire un recupero migliore. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e solo dopo il ritorno in campo di Paul Pogba si potrà capire quando potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Qualche cambio contro la Fiorentina

In attesa di sapere con esattezza quando torneranno a disposizione Paul Pogba e Federico Chiesa , la Juventus lavora alla Continassa per preparare la partita contro la Fiorentina.

Infatti, i bianconeri, sabato 3 settembre alle ore 15, affronteranno proprio i viola. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare qualche cambio. La prima novità ovviamente sarà in porta visto che toccherà a Mattia Perin dopo l'infortunio occorso a Wojciech Szczesny. Anche in difesa dovrebbe esserci un cambio visto che dovrebbe esserci il rientro di Leonardo Bonucci.

Il Capitano della Juventus, a Firenze, dovrebbe affiancare Gleison Bremer. Mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Ma attenzione anche alla sorpresa Leandro Paredes. In attacco, invece, resta da capire se sarà il titolare Angel Di Maria insieme a Juan Cuadrado e Dusan Vlahovic.