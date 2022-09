La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tanti gli acquisti, giustificati anche dal fatto che sono andati via tanti giocatori importanti come ad esempio Chiellini, Bernardeschi, Morata, de Ligt e soprattutto Dybala. Proprio l'argentino è stato un riferimento della società bianconera per sette stagioni ed ha sorpreso la sua partenza a parametro zero se consideriamo che fino a qualche mese prima si parlava di un suo possibile prolungamento contrattuale con la società bianconera. Fra i motivi che avrebbe portato la Juventus a non prolungare il suo contratto anche i diversi infortuni muscolari che lo hanno riguardato la scorsa stagione.

Problemi che invece non sta avendo in questo inizio di stagione, con Mourinho che lo sta schierando titolare in diversi match. I dati attuali ci dicono che in sei match disputati nel campionato italiano ha segnato 3 gol fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. La vittoria contro l'Empoli nell'ultimo match di campionato è gran merito suo, non solo per il gol ma anche per l'assist decisivo ad Abraham. A parlare di Dybala e della decisione della Juventus di lasciarlo partire è stato Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, che ha lanciato una frecciatina indiretta alla società bianconera. Ha infatti dichiarato che magari qualcuno a Torino si starà pentendo per aver lasciato partire un giocatore come l'argentino.

Angelo Di Livio ha parlato della decisione della Juventus di lasciar partire Dybala

'Vederlo giocare in questo modo magari farà mordere le mani a qualcuno. E questo con la sintonia che deve ancora crescere e migliorare con i suoi nuovi compagni di squadra'. Queste le dichiarazioni di Angelo Di Livio in riferimento a Dybala all'inizio di stagione con la Roma.

Ha poi aggiunto: 'Forse la Juventus lo ha ceduto troppo presto'. Considerando le problematiche di questo inizio di stagione Dybala avrebbe potuto dare un contributo importante alla squadra bianconera, anche se molti dei risultati non ideali della Juventus dipendono anche dagli infortuni muscolari che hanno riguardato diversi giocatori, fra cui anche Angel Di Maria.

L'argentino ha giocato solo due match fino ad adesso, quello contro il Sassuolo della prima giornata di campionato e quello contro la Fiorentina, in entrambe è stato sostituito per infortunio muscolare.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha sostituito Dybala con Di Maria e Morata con Milik. Proprio quest'ultimo si sta rivelando un acquisto importante in quanto sta garantendo prestazioni e gol. Uno di questi gli è stato annullato ingiustamente nel match contro la Salernitana per un presunto fuorigioco di Bonucci che dalle immagini sembra non esserci. L'ex Napoli però sta non solo segnando ma anche supportando molto bene Vlahovic. I due si trovano molto come dimostrato in questo inizio di stagione.