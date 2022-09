Martedì 6 settembre alle ore 21 ci sarà Paris Saint-Germain-Juventus, incontro valido per il 1° turno del gruppo H. La partita inaugurale del girone verrà disputata allo Stadio dei Principi di Parigi e sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. La gara tra PSG e Juventus, inoltre, sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213) oltre che in streaming su Now Tv, Sky Go e SportMediaset.

Statistiche: Les Parisiens hanno sconfitto una squadra italiana in match ufficiali soltanto in 3 occasioni su 21 (9 pareggi e 9 sconfitte).

PSG, Donnarumma a difesa dei pali

Christophe Galtier e il suo Paris Saint-Germain sono, anche in questa stagione, tra le compagini favorite dai bookmaker per conquistare la Champions League. Prima di pensare in grande, però, la squadra stellare parigina dovrà compiere il primo doveroso passo, ovvero superare il girone H per approdare alla fase ad eliminazione diretta. Per riuscire in tale obiettivo, il tecnico francese pare possa optare per il 3-4-3, con Donnarumma come estremo difensore. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere formato da Kimpembe, Sergio Ramos e Marquinhos. I rossoblu, invece, a centrocampo dovrebbero schierare Hakimi e Nuno Mendes come ali, mentre Verratti e Renato Sanches faranno da filtro in mezzo al reparto.

Pochi dubbi, in ultimo, sulla titolarità del tridente delle meraviglie composto da Messi, Neymar e Mbappè.

Juventus, 4-3-3 per Allegri

Mister Allegri e la sua Juventus si avvicinano alla prima gara della manifestazione europea consci di aver rinforzato la squadra con acquisti degni di nota, come Paul Pogba, Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Giocatori che sembrano essere stati selezionati ad hoc per tornare presto ad alzare un trofeo importante, magari l'agognata coppa dalle grandi orecchie che manca dalla bacheca bianconera dalla stagione 95/96. Partire con una bella prestazione al Parco dei Principi sarà d'obbligo per la squadra piemontese e, nel tentativo di acciuffare i tre punti, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-3-3, con Perin in porta che sostituirà l'infortunato Szczesny.

Difesa a quattro che avrà come probabili titolari Alex Sandro a sinistra e Danilo che agirà a destra, con la coppia Bonucci-Bremer che andrà a posizionarsi al centro. Spazio subito al neo acquisto Paredes in mezzo al campo, con Locatelli e McKennie che completeranno il reparto come mezzali. In attacco, infine, Vlahovic dovrebbe essere affiancato da Cuadrado e Di Maria.

Le probabili formazioni di PSG-Juventus:

PSG (3-4-3): Donnarumma, Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Verratti, Renato Sanches, Hakimi, Messi, Mbappè, Neymar. Allenatore: Galtier.

Juventus (4-3-3): Perin, Alex Sandro, Bonucci, Bremer, Danilo, Locatelli, Paredes, McKennie, Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.