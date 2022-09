Prosegue la marcia di avvicinamento per il Crotone in vista del turno della sesta giornata di Serie C. Nella giornata di sabato 1 ottobre, alle ore 17:30, ad arrivare all'Ezio Scida sarà la Juve Stabia. Una sfida al vertice che sarà caratterizzata da alcuni ritorni e altrettante assenze tra le fila degli squali. La sfida, tutt'altro che scontata, metterà in palio tre punti importantissimi per il vertice della classifica che vede, al momento, proprio il Crotone guidare il raggruppamento C insieme al Catanzaro, con all'attivo quattro vittorie e un pareggio in cinque gare.

Crotone, Lerda ritorna in panchina

La notizia principale in casa rossoblù è il ritorno in panchina del tecnico Franco Lerda. Dopo un turno di squalifica rimediato contro il Monterosi Tuscia e scontato nella gara dello Stadio "A. Viviani" di Potenza, l'allenatore del Crotone potrà sedere in panchina contro la Juve Stabia. Ritorno in rosa anche per l'attaccante Augustus Kargbo, rientrato dopo i mach svolti nei giorni scorsi con la Nazionale della Sierra Leone. Assente per squalifica l'attaccante Giuseppe Panico, espulso nel finale di match contro il Potenza. Da valutare, giorno per giorno, le condizioni del difensore e capitano degli squali, Wladinir Golemic, assente per infortunio nelle ultime due uscite della squadra.

Una sfida per il vertice

Sia Crotone che Juve Stabia arriveranno al turno della sesta giornata da un pareggio. Per gli squali un 1-1 a Potenza, risultato maturato nei minuti finali di gara. Per le Vespe, un pareggio a reti inviolate tra le mura amiche (0-0) contro la Viterbese. Con 13 punti in classifica, a pari merito con il Catanzaro, il Crotone non potrà fare calcoli nella terza gara stagionale tra le mura amiche.

La gara contro le Vespe precederà un altro match casalingo, sempre contro una squadra campana, in programma domenica 9 ottobre (ore 17:30), quello contro l'Avellino, altra formazione contendente alla vittoria finale del campionato.

Crotone, Awua suona la carica sui social

Attraverso il suo profilo social Instagram, nelle ultime ore, il centrocampista del Crotone Theophilus Awua ha voluto suonare la carica in vista del ritorno in campo degli squali contro la Juve Stabia.

"Torniamo con un punto da Potenza - ha dichiarato il calciatore - e andiamo avanti nel nostro cammino. Siamo già con la testa e con le gambe al match di sabato contro la Juve Stabia. Avanti squali". Un chiaro segnale lanciato al resto della squadra e all'ambiente rossoblù che dopo due retrocessioni consecutive sta provando a dar vita ad un torneo di alto profilo con la speranza di ritornare subito nel torneo cadetto.