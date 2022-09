La dirigenza rossonera sembra essere molto attiva sul mercato, in vista dei primi colpi invernali, ma soprattutto con un occhio ai grandi colpi del mercato estivo 2023. Nelle ultime ore il Diavolo starebbe valutando alcuni elementi per rimpinguare il reparto offensivo, con alcune possibili uscite in vista già nel mercato di gennaio.

I dirigenti Maldini e Massara, secondo le ultime notizie, sarebbero in cerca di un vice Giroud, che, con il rientro di Ibrahimovic previsto a gennaio, porterebbe lontano da Milano Ante Rebic. La dirigenza rossonera, inoltre, avrebbe messo gli occhi su Nico Gonzalez della Fiorentina.

Il Milan punterebbe Benjamin Sesko

Nel mercato di gennaio ci potrebbero essere forti stravolgimenti nel reparto offensivo del Diavolo, con la dirigenza rossonera che sta puntando su Benjamin Sesko come vice Giroud per la parte finale di stagione. L’attaccante sloveno classe 2003 ha avuto un inizio di stagione entusiasmante, con 4 reti e 2 assist in 9 partite disputate e avrebbe attirato l’attenzione di molti club europei, tra cui il Milan. Il valore dell’attaccante, in forze al Lipsia, potrebbe salire vertiginosamente nel corso di questa stagione e, per questo, la dirigenza rossonera vorrebbe anticipare i tempi e presentare un’offerta al club tedesco per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Se dovesse arrivare l’attaccante sloveno, unitamente al rientro di Ibrahimovic, si potrebbe profilare un addio anticipato di Ante Rebic, che potrebbe trovare squadra fuori dalla Serie A. La dirigenza rossonera è in contatto con alcune squadre per l’attaccante croato per una cifra di partenza intorno ai 15 milioni di euro.

Non solo Sesko, anche Gonzalez nel mirino

La dirigenza rossonera sta lavorando a 360 gradi, soprattutto per il reparto offensivo, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Pioli molte alternative, in vista di tutte le competizioni che il Diavolo dovrà affrontare da gennaio fino al termine della stagione. Dalle ultime notizie pare che la dirigenza rossonera abbia preso contatti con la Fiorentina per Nico Gonzalez, rientrato in campo da poco a seguito di un infortunio e già in forma, pronto a mettere in evidenza i suoi numeri.

La dirigenza viola punta molto sull’attaccante argentino, tanto da valutarlo oltre i 35 milioni di euro e la dirigenza rossonera starebbe valutando la fattibilità dell’operazione. Nico Gonzalez potrebbe costituire un jolly per mister Pioli, potendo essere schierato sia al posto di Leao in alcune partite, ma anche come esterno di destra in altre. La dirigenza rossonera, dunque, potrebbe cambiare, almeno in parte, il reparto offensivo del Diavolo, mettendo a disposizione di Pioli uomini nuovi e freschi, pronti a dare tutto per il Milan.