Blindare i calciatori di maggior qualità ed esperienza presenti all'interno dell'organico. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte rinnovi. In particolare, la dirigenza rossonera starebbero cercando un accordo per il prolungamento contrattuale per Olivier Giroud.

Milan, ottimismo per il rinnovo di Giroud

Il bomber francese è ormai diventato un perno del reparto offensivo di Stefano Pioli e grazie a reti importanti come quelle siglate nel derby contro l'Inter, si sta guadagnando la riconferma. Nonostante l'arrivo di Origi ed il possibile ritorno in campo dell'altro totem, Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero sarebbe pronto a rinnovare il contratto all'attaccante ex Arsenal e Lione.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Diavolo sarebbe pronto ad offrire un rinnovo contrattuale fino al 2024, così da rimarcare l'importanza del bomber francese all'interno del campo ma anche dello spogliatoio rossonero. Vista la volontà del calciatore di continuare la sua esperienza con i colori rossoneri, filtra ottimismo sulla possibilità che la trattativa si concluda nel migliore dei modi.

Più complicate sembrerebbero invece le questioni legate a Rafael Leao ed Ismael Bennacer. L'esterno portoghese chiede un contratto da top player, visto l'interesse del Chelsea e soprattutto del Manchester City, con Pep Guardiola che lo vorrebbe ai Citizens nella prossima sessione estiva di mercato.

C'è distanza anche per Bennacer che chiede un ingaggio da quattro milioni di euro. Sul centrocampista algerino ci sarebbe l'interesse del Liverpool di Jurgen Klopp pronto a rivoluzionare la mediana in estate.

Milan, idea Diaby come possibile sostituto di Leao

Il futuro di Rafael Leao tiene banco in casa rossonera. L'esterno portoghese potrebbe decidere di continuare la sua esperienza in rossonero, oppure provare una nuova avventura in un top club europeo.

Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza rossonera sta sondando diversi profili che potrebbero essere delle ottime alternative in caso di addio da parte del gioiello portoghese. Viste le difficoltà nell'arrivare a Marco Asensio, che sembrerebbe ad un passo dal Barcellona, il Diavolo starebbe sondando il profilo di Moussa Diaby, talento francese che si sta ritagliando uno spazio da protagonista in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen.

La trattativa sembrerebbe complessa, vista la richiesta economica del club tedesco che chiede una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro per il classe 99.

Oltre Diaby, i rossoneri tengono d'occhio altri giovani talenti come Doku del Rennes e Kudus dell'Ajax. In auge anche la candidatura di Noa Lang, valutato 25 milioni dal Brugge