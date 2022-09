La Juventus ha disputato un match importante contro il Paris Saint Germain. Gran prestazione dei bianconeri soprattutto nel secondo tempo quando Allegri ha deciso di affidarsi al 4-4-2 per cercare di recuperare l'iniziale vantaggio per 2 a 0 dei francesi. Nel primo tempo Mbappé ha segnato due gol, con la responsabilità prima di Bremer e poi di Bonucci. Buona la reazione della Juventus, che nel secondo ha prima segnato con McKennie e poi è andata vicina al pareggio dimostrando come possa giocarsi il primo posto con il Paris Saint Germain. Sarà importante vincere contro Benfica e Maccabi Haifa, la sfida con i portoghesi è prevista mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Intanto nel post partita di Paris Saint Germain e Juventus ci sono state delle dichiarazioni molto interessanti da parte dei giocatori, su tutte quelle del centrocampista Marco Verratti. Il 30enne non ha mai nascosto di essere un tifoso della società bianconera, e lo ha confermato in una risposta data ad un giornalista. Il centrocampista ha dichiarato che il Paris Saint Germain sapeva del fatto che fosse difficile giocare contro la Juventus, in particolar modo lui che la segue molto. Parole che confermano la sua simpatia nei confronti della società bianconera.

Il centrocampista Marco Verratti non ha nascosto la sua simpatia nei confronti della Juventus

'Abbiamo iniziato bene nel primo tempo, ma dopo il 2-0 la Juventus si è sciolta e ha giocato meglio.

Sapevamo che loro sono una squadra che non si arrende mai, che gioca bene, lo so soprattutto io che la seguo molto'. Queste le dichiarazioni di Marco Verratti nel post match di Psg e Juventus. Il centrocampista è stato uno dei migliori per i francesi, garantendo come al solito un'ottima impostazione di gioco. Verratti prima di trasferirsi al Psg nel 2012 era stato vicino alla Juventus.

Alla fine però ha deciso di fare un'esperienza professionale nel campionato francese, diventando un riferimento del Psg. Da dieci stagioni è in Francia ed è migliorato sempre di più diventando uno dei migliori centrocampisti europei.

La carriera professionale di Verratti

Il giocatore Verratti è cresciuto nel Pescara, giocando quattro stagioni nella società abruzzese prima del trasferimento nel 2012 al Paris Saint Germain.

Ha vinto un campionato di Serie B con il Pescara, con la società francese invece 8 campionati francesi, 9 Supercoppe francesi, 6 Coppe di Lega Francese e 6 Coppe di Francia. E' un riferimento anche della nazionale italiana, avendo giocato 49 match e segnato 3 gol. Proprio con la rappresentativa del commissario tecnico Roberto Mancini ha vinto l'Europeo nel 2021.