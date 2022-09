La Juventus è attesa da due mesi importanti fra Champions League e campionato prima della pausa per il mondiale. Si dovranno migliorare i risultati in campionato ma anche cercare di qualificarsi agli ottavi della massima competizione europea, in un girone difficile ma la Juventus ha dimostrato di potersela giocare anche con il Paris Saint Germain. La sconfitta per 2 a 1 lascia dispiacere per il risultato ma non per la prestazione, soprattutto quella nel secondo tempo. L'eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sarebbe ulteriore motivo per la Juventus di rinforzarsi ulteriormente nel mercato di gennaio, potrebbero arrivare un difensore centrale ed un terzino.

Potrebbe ritornare invece a Torino Mohamed Ihattaren, centrocampista olandese di 20 anni che la Juventus ha acquistato nel Calciomercato estivo 2021 ma che per diversi motivi non è riuscito ad imporsi prima in prestito alla Sampdoria e poi all'Ajax. Come è noto la scorsa stagione ha iniziato prima con la società ligure, ma la nostalgia dell'Olanda lo ha riportato nella sua città, Utrecht. Da gennaio si è trasferito in prestito con diritto di riscatto a circa 3 milioni di euro all'Ajax. Il giocatore però per varie motivazioni, secondo le ultime notizie di mercato, non sarà riscattato dalla società olandese. Non è un caso che l'Ajax non l'abbia inserito nella lista dei giocatori per la Champions League.

Il giocatore Ihattaren potrebbe ritornare alla Juventus a gennaio

L'Ajax avrebbe deciso di non acquistarlo a titolo definitivo, non è un caso che non sia stato inserito nella lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la partecipazione in Champions League. Ihattaren dovrebbe ritornare alla Juventus ma potrebbe essere inserito nella seconda squadra bianconera che gioca il campionato di Serie C.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha diversi giovani interessanti fra Primavera e Juventus Youth. Su tutti spiccano Kenan Yildiz, Tommaso Mancini e Mattia Compagnon, soprattutto quest'ultimo ha già dimostrato nelle amichevoli estive della Juventus in America di essere un giocatore davvero interessante. Settore giovanile bianconero che nelle ultime stagioni ha valorizzato diversi giovani, su tutti Soulé, Fagioli e Miretti. Proprio il classe 2003 è oramai un titolare della Juventus, Allegri lo ha schierato nel match della prima giornata di Champions League contro il Paris Saint Germain. Segnale evidente della fiducia del toscano nei confronti del giocatore.