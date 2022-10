Nei giorni scorsi l'opinionista sportivo Daniele Adani è tornato a parlare dello scontro verbale che ebbe con Massimiliano Allegri nell'aprile del 2019 negli studi di Sky. In quella circostanza l'allenatore toscano ribadì l'importanza dei singoli giocatori, mentre il commentatore sportivo sottolineò l'importanza di un'idea di gioco che valorizzasse le qualità del singolo giocatore.

Successivamente Sky Sport decise di non confermare Daniele Adani fra i commentatori sportivi dell'emittente satellitare: una scelta su cui ora è tornato a esprimersi lo stesso ex giocatore in una recente intervista.

Adani ha sottolineato come il suo addio sarebbe avvenuto in maniera non trasparente e non rispettosa della sua persona.

All'opinionista sportivo è stato chiesto se - secondo lui - quella scelta sia stata in qualche modo condizionata dalla scontro verbale avuto con Massimiliano Allegri negli studi di Sky Sport. Ma Adani ha risposto di ritenere che non sia dipeso da quello, anzi per lui è stato un confronto che avrebbe fatto bene alla comunicazione in Italia.

Daniele Adani ha parlato del suo addio a Sky e del confronto verbale con Allegri del 2019

'L'addio a Sky è stato in un modo quasi incomprensibile dal punto di vista della trasparenza: sono stato oscurato senza capire il motivo e la scelta di separarsi non mi è mai stata spiegata.

C’è stato un comportamento irrispettoso', sono queste le dichiarazioni di Daniele Adani in una recente intervista.

Il commentatore sportivo ha poi aggiunto: 'Non penso che l'addio a Sky sia dipeso dal confronto verbale fra Adani e Allegri. Credo invece che abbia fatto bene alla comunicazione in Italia, in quanto suscita interesse e dà la possibilità di pensare'.

Daniele Adani su Roma-Napoli

Di recente Daniele Adani ha anche parlato a Bobo Tv di Roma-Napoli, uno dei big match della scorsa giornata di campionato. Secondo il commentatore sportivo la squadra campana ha meritato la vittoria nonostante non abbia giocato come al solito. A dimostrazione di questo ha evidenziato il fatto che la Roma non abbia mai tirato in porta.

Come dichiarato da Adani è stato decisivo il gran gol di Oshimen, con il Napoli che vinto 1 a 0 confermando il primo posto in classifica.

Attualmente i campani hanno +3 punti sul Milan secondo, seguono Lazio, Atalanta, Roma, Udinese e Inter. La Juventus invece si trova all' ottavo posto, a -10 punti dalla squadra campana.