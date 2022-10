La Juventus è una delle principali delusioni del campionato italiano e in generale del calcio europeo. L'eliminazione anticipata dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Benfica dimostra le problematiche di una squadra che sembra non avere giocatori di qualità ed esperienza che gli permetterebbero di giocarsi la vittoria delle competizioni non solo in Europa, ma anche nel campionato italiano. In Serie A la squadra bianconera è ottava in classifica a -10 dal Napoli primo. Potrebbe essere una stagione deludente, per questo la società bianconera potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il mercato di gennaio.

A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un centrale di sinistra e di un terzino, piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. A questi potrebbero aggiungersi un centrocampista e un giocatore per il settore avanzato. La stampa inglese parla ad esempio di un possibile scambio di mercato con il Chelsea che porterebbe Rabiot a Londra e Ziyech a Torino. La stampa spagnola invece parla del possibile arrivo dal Real Madrid di uno dei giocatori che ha più deluso nelle ultime stagioni considerando le sue qualità tecniche. Parliamo di Eden Hazard, considerato una riserva da Carlo Ancelotti. Il giocatore belga potrebbe arrivare in prestito alla Juventus a gennaio grazie all'ottimo rapporto professionale e umano fra i due presidenti Andrea Agnelli e Florentino Perez, vicini negli ultimi anni nel sostenere il progetto Superlega, la nuova competizione europea.

Il giocatore Hazard potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe rinforzarsi nel mercato di gennaio con Eden Hazard. Il belga potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid considerando l'ottimo rapporto professionale fra Andrea Agnelli e Florentino Perez.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024, di certo la sua qualità potrebbe essere molto importante per la Juventus e per migliorare la stagione iniziata in maniera deludente con l'eliminazione anticipata dalla Champions League. Il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio importante che attualmente guadagna il giocatore, più di 10 milioni di euro netti a stagione.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 6 match totali fra campionato spagnolo e Champions League segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Molti di questi potrebbero lasciare Torino a parametro zero essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Ci riferiamo ad esempio ad Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria L'argentino potrebbe far ritorno a fine stagione nel campionato argentino. Per quanto riguarda gli acquisti invece potrebbe essere anticipato l'arrivo di un centrale a gennaio, come già anticipato piace Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a giugno.