La Juventus cercherà di riscattare la sconfitta pesante contro il Benfica in Champions League. Una disfatta europea che significa eliminazione dalla competizione europea. I bianconeri hanno ancora la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale di Europa League rimane però netta la differenza rispetto ai portoghesi, che sono sembrati superiori nel gioco e dal punto di vista tecnico. La squadra bianconera dovrà cercare di confermarsi almeno in campionato, dopo le vittorie contro il Torino e l'Empoli. Giocherà contro il Lecce, che non ha destato sicuramente una grande impressione nella sconfitta nell'ultima giornata di campionato contro il Bologna.

Di certo servirà una Juventus diversa contro i pugliesi, che hanno bisogno di punti per migliorare la classifica di Serie A. Allegri dovrebbe confermare gran parte dei giocatori schierati contro il Benfica anche perché i giocatori infortunati sono ancora molti. Ai vari Pogba, Di Maria si è recentemente aggiunto Paredes oltre al fatto che manca Bremer e Alex Sandro ha avuto un problema all'anca che non gli ha permesso di giocare titolare contro il Benfica. Il brasiliano è entrato nella ripresa ma le ultime notizie che arrivano da Torino confermano come difficilmente giocherà titolare contro il Lecce. Il toscano dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Rugani che potrebbe essere preferito a Gatti. Per il Lecce formazione tipo con Strettezza e Banda a supporto della punta Ceesay.

Baroni dovrebbe affidarsi a Ceesay

Il tecnico del Lecce Baroni dovrebbe schierare il 4-3-3, in porta titolare Falconi, come terzino destro fiducia a Baschirotto, centrali Pongracic e Umtiti e terzino sinistro Gallo. Centrocampo a tre con Hijulmand regista supportato dalle mezzali Askildsen e Gonzalez. Nel settore avanzato dovrebbero giocare titoli Strettezza e Banda a supporto della punta gambiana Ceesay, che in 11 match ha segnato 3 gol.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik e Vlahovic

Il tecnico della Juventus dovrebbe schierare il 3-5-2, idea di gioco che attualmente è la preferita del toscano. Diverse le assenze che dovrebbero agevolare la conferma di gran parte dei giocatori schierati contro il Benfica. In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a tre con Rugani centrali di destra, Bonucci centrale e Danilo centrale di sinistra.

Centrocampo a cinque con Cuadrado sulla fascia destra, Locatelli davanti alla difesa supportato da McKennie e Rabiot, Kostic sulla fascia sinistra. Milik dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic.

La probabile formazione di Lecce e Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone - Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo - Gonzelez, Hijulmand, Askildsen - Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore Marco Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Rugani, Bonucci, Danilo - Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.