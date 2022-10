Il giornalista Giuseppe Cruciani, a seguito delle polemiche scaturite dalla partita tra Fiorentina e Inter, ha voluto lanciare una provocazione, auspicando di vedere diversi errori arbitrali a favore della Juventus nel prossimo Derby d'Italia che si giocherà il 6 novembre.

Intanto Fabio Capello, storico ex allenatore di diversi top club tra cui proprio la Juve, ha commentato la sconfitta di ieri sera che ha visto gli uomini di Max Allegri perdere contro il Benfica per 4 a 3.

Cruciani lancia la provocazione: 'Spero che in Juventus-Inter ci saranno diversi errori arbitrali a favore dei bianconeri'

Il giornalista Giuseppe Cruciani è noto per le sue provocazioni dialettiche e nella giornata di oggi ne ha lanciata un'altra inerente la partita che Juventus ed Inter giocheranno il prossimo 6 novembre all'Allianz Stadium. Il conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara, dunque, intervenuto ai microfono di Juventibus Live ha riferito: "Io mi auguro che durante il prossimo Juventus-Inter, il 6 novembre, succeda l’ira di Dio. Me lo auguro per vedere le reazioni. Mi auguro che Juventus-Inter sia il trionfo degli errori arbitrali a favore della Juventus". Le motivazioni di questa affermazione risalgono al discusso trionfo ottenuto dall'Inter per 4 a 3 nei confronti della Fiorentina, match che secondo Cruciani, qualora fosse stato vinto dalla Juventus in quelle condizioni, avrebbe scatenato una serie di polemiche atte a denigrare l'arbitraggio di turno.

"Se questa partita qua fosse stata Fiorentina-Juventus, ci sarebbe stata una mezza guerra civile in tutte le sedi, stampa, giornali ecc.." ha continuano Cruciani che ha poi concluso il suo intervento, affermando come gli arbitri che hanno commesso un errore non dovrebbero essere sospesi ma al contrario rimessi in campo la giornata successiva per dargli fiducia.

Fabio Capello: 'La Juve con il Benfica non ha avuto ne carattere ne determinazione'

Restando in tema Juventus, la sconfitta dei bianconeri rimediata ieri sera con il Benfica, ha condannato la squadra guidata da Max Allegri a doversi giocare nell'ultima gara del girone con il PSG l'accesso ai sedicesimi di finale dell'Europa League.

Del match perso contro i lusitani ha dunque voluto parlare Fabio Capello, che ai microfoni di Sky Sport, ha detto queste parole: "Fossi in Allegri a fine partita sarei triste per due motivi: la squadra non ha giocato, gli hanno concesso tutto. Li hanno dominati. Però mi rimangono nella testa quei venti minuti, dove la Juventus è stata un'altra. Hanno avuto la palla per il 4-4: vuol dire che la voglia c'è ma questo è il grande rammarico. Non hanno mostrato carattere e determinazione".