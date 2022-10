La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato per la prossima sessione estiva di mercato. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare protagonisti in Italia ed in Europa.

Juve, possibile offerta per De Paul in estate

Nonostante gli arrivi di Pogba e Paredes, la Juventus starebbe valutando un grande colpo a centrocampo in estate così da innalzare la qualità della mediana. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero valutando il profilo di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza all'Atletico che ha già militato in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Prima del suo approdo alla corte del Cholo Simeone, l'ex dieci friulano era stato sondato anche da Inter e dalla stessa Juve.

La situazione è però con cambiata visto un feeling non esaltante tra l'argentino ed il Cholo che potrebbe portare ad una separazione al termine della stagione. De Paul vorrebbe infatti giocare con continuità ed essere uno dei protagonista del centrocampo dell'Atletico come con l'Argentina e ciò potrebbe spingerlo lontano da Madrid al termine della stagione. I bianconeri stanno monitorando la situazione ma per imbastire una trattativa dovrebbero mettere sul tavolo un'offerta da almeno 35 milioni di euro.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Yuri Tielemans, centrocampista belga che sarebbe pronto a liberarsi a parametro zero dal Leicester.

Sul mediano ci sarebbe però il forte interesse dell'Arsenal di Arteta.

Con un possibile nuovo arrivo a centrocampo, potrebbe esserci qualche cessione importante come quella di Manuel Locatelli nel mirino proprio dei Gunners e di Adrien Rabiot, conteso da Manchester United e Paris Saint Germain.

Juve, asse col Chelsea: Blues vicini a Nkunku, può partire Pulisic

Oltre ai possibili acquisti estivi, la Juventus valuta anche qualche possibili occasione nel mercato invernale. I bianconeri starebbero valutando l'acquisto di un nuovo esterno offensivo in caso di addio di Di Maria già al termine di questa stagione.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza ci sarebbe sempre quello di Christian Pulisic, talentuoso esterno offensivo americano che sarebbe in procinto di lasciare il Chelsea.

L'ex Borussia ha l'obiettivo di giocare con maggiore continuità e ritornare protagonista in Europa ma al Chelsea non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. La svolta per una possibile trattativa arriva proprio dal mercato interno dei Blues che sarebbero pronti per chiudere l'operazione Nkunku con il Lipsia già a gennaio.

Con l'arrivo dell'esterno francese, la cessione di Pulisic potrebbe esser agevolata con un prestito con di diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro.