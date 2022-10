I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di sapere quale sarà il futuro del miglior giocatore della passata stagione, ovvero Rafael Leao. L’attaccante portoghese, infatti, è in scadenza nel 2024 e la dirigenza rossonera deve necessariamente provvedere al rinnovo entro il termine di questa stagione, se non vuole rischiare di perderlo a zero nel 2024.

Tante le parti coinvolte nella trattativa tra il Milan e Leao, quest’ultimo legato da un contratto con un avvocato quasi sconosciuto in ambito calcistico, Ted Dimvula. L’ipotesi di cessione a gennaio potrebbe divenire reale qualora a stretto giro non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo.

Incontro a Milanello per il futuro di Leao

Dalle ultime notizie riportate su molti quotidiani sportivi sembrava imminente l’incontro tra la dirigenza rossonera, Leao, il suo agente ed il sempre presente Jorge Mendes. Incontro che sarebbe saltato senza nessuna giustificazione, almeno ufficialmente. In ogni caso sembra procedere a passi importanti la trattativa tra Leao e il Milan per il rinnovo del contratto fino al 2027, con la dirigenza rossonera che sarebbe pronta a mettere sul tavolo del suo agente una proposta molto importante, vicina ai 7 milioni di euro a stagione richiesti dal portoghese. Sembra che anche la vicenda con lo Sporting possa andare verso il lieto fine, con il Lille ed il Milan che dovrebbero pagare la cifra dovuta al club portoghese, quasi 20 milioni di euro, senza far pesare sulla testa di Leao questo macigno non indifferente.

Se tutto dovesse concludersi per il meglio, entro il termine del 2022 il Milan e Leao troveranno un accordo per legarsi ancora più a lungo e fare felici i tifosi rossoneri in attesa.

L’ipotesi peggiore: Leao via subito

Come scritto, se la dirigenza rossonera e l’attaccante portoghese non dovessero trovare un accordo entro il termine di quest’anno, allora si potrebbero alimentare delle importanti voci sul futuro di Leao lontano da Milano e dalla Serie A.

Infatti, sono molti i top club europei che stanno monitorando costantemente la situazione di Rafael Leao e che sarebbero disposti a mettere sul piatto della società rossonera cifre superiori ai 100 milioni di euro già nel prossimo mercato invernale che impazzerà subito dopo il Mondiale in Qatar. La paura della dirigenza rossonera è quella di non riuscire a chiudere tempestivamente il rinnovo dell’attaccante portoghese e, conseguentemente, di perderlo a parametro zero come avvenuto già per Donnarumma, Calhanoglu e Kessié, puntando a cederlo a gennaio per una cifra importante. I tifosi rossoneri sono fiduciosi ed attendono di conoscere il futuro del loro top player, per continuare a sperare in trionfi futuri.