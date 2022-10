La Juventus è al lavoro per preparare al meglio le ultime partite prima della pausa mondiale. Dopo Empoli la squadra bianconera dovrà giocare contro il Benfica in Champions League, il Lecce, il Paris Saint Germain, l'Inter, Verona e Lazio. Match che ci diranno se la Juventus sarà migliorata nelle prestazioni ma anche nella posizione in classifica in campionato. La speranza dei sostenitori bianconeri è che possa arrivare anche la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che è difficile in quanto anche due vittorie contro i portoghesi e i francesi potrebbero non bastare.

Intanto però la società bianconera è al lavoro in previsione del mercato di gennaio e per quello di giugno. Potrebbero arrivare ad inizio 2023 un centrale di sinistra e un terzino. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per quanto riguarda invece il Calciomercato estivo si valutano rinforzi anche a centrocampo. Fra le rivelazioni del campionato italiano c'è sicuramente Sandi Lovric, giocatore austriaco naturalizzato sloveno che sta disputando una stagione importante fino ad adesso con l'Udinese. Il centrocampista di 24 anni è arrivato nella società friulana a parametro zero nel recente calciomercato estivo dopo essere andato in scadenza di contratto con il Lugano. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro, che potrebbe incrementare da qui a fine stagione.

Il giocatore Lovric potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando ad un rinforzo per il centrocampo per la stagione 2023-2024. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Sandi Lovric, giocatore dell'Udinese arrivato nella società friulana a parametro zero nel recente calciomercato estivo.

Cresciuto calcisticamente in Austria, dopo lo Strum Graz approda al Lugano nel 2019, tre stagioni nella società svizzera prima dell'ingaggio da parte dell'Udinese. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 10 match nel campionato italiano segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia.

È stato naturalizzato sloveno giocando il suo primo match in nazionale nel 2020, fino ad adesso ha disputato 20 match con la rappresentativa della Slovenia segnando 3 gol. Il rapporto professionale ideale fra l'Udinese e la Juventus potrebbe agevolare il trasferimento del centrocampista nella società torinese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero a giugno. Si valutano altri centrocampisti che potrebbero migliorare il settore bianconero. Fra questi spiccano i nomi di Youri Tielemans, Ilkay Gundogan e N'Golo Kanté. Il francese però di recente ha subito un intervento e come comunicato dal Chelsea il suo rientro è previsto ad inizio 2023.