Continua incessante il lavoro della dirigenza rossonera sul mercato in entrata per la prossima sessione invernale e, soprattutto, per quella dell’estate 2023. Maldini e Massara stanno valutando vari profili, in particolare nel reparto offensivo, puntando sui tantissimi giovani presenti nel panorama europeo.

La dirigenza rossonera avrebbe inserito nella lista dei desideri tre prime punte, che stanno disputando la loro stagione in 3 campionati europei: Jonathan David dalla Ligue 1, Armando Broja dalla Premier League e Noah Okafor dalla Bundesliga Austriaca.

Porte girevoli nell’attacco rossonero

Con Giroud, Ibrahimovic, Origi e Rebic l’età del reparto offensivo del Milan si è alzata e, per questo, la dirigenza rossonera starebbe puntando a un cambio generazionale, preparando l’acquisto di almeno un giovane attaccante top. La dirigenza del Diavolo avrebbe messo sul tavolo del Chelsea una prima offerta per l’acquisto del classe 2001 Armando Broja per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma i Blues non sembrano essere intenzionati ad accettare offerte inferiori ai 30 milioni di euro, forti anche di un contratto che li lega all’attaccante albanese di origine inglese fino al 2028. La dirigenza rossonera, però, consapevole degli ottimi rapporti che lega le due società potrebbe chiedere al Chelsea un’agevolazione nel pagamento, anche con la formula del prestito, portando Broja a Milanello già a gennaio.

L’attaccante del Chelsea ha dato prova di avere ottime qualità in questo inizio di stagione e sarebbe fondamentale per Stefano Pioli anche come alternativa per far rifiatare i compagni impegnati in queste prime partite.

Alti due nomi nella lista di mercato

Dalle ultime notizie sembrerebbe che Maldini e Massara non abbiano messo gli occhi solo su Broja, ma anche su altre due punte centrali.

Il primo è lo svizzero Noah Okafor, in forze al Salisburgo, con cui ha messo a segno 9 gol in tutte le competizioni dall’inizio di questa stagione. Okafor che sarà il prossimo avversario proprio del Milan a San Siro, in una partita che deciderà il futuro in Champions del Diavolo e del club austriaco. La dirigenza rossonera ed il tecnico Pioli avranno, dunque, la possibilità di osservare da vicino l’attaccante classe 2000 nella sera di mercoledì a San Siro.

Ulteriori notizie circolate in settimana riportano dell’interesse del Milan per l’attaccante del Lille Jonathan David, valutato dal club francese quasi 50 milioni di euro. L’attaccante canadese ha realizzato 9 reti e 3 assist in 13 partita e sta dimostrando grandi qualità, attirando molti osservatori dei top club europei. Per questo motivo, la dirigenza rossonera potrebbe anticipare i tempi e presentare un’offerta al club francese già nella prossima settimana.