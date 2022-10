Dopo la vittoria in campionato contro la Sampdoria, l'Inter è pronta a chiudere il girone di Champions League. Martedì 1° novembre alle ore 21 i nerazzurri saranno di scena contro il Bayern Monaco che ha già conquistato matematicamente il primo posto del girone, mentre l'undici di Inzaghi è già certo del secondo posto. Le gerarchie del raggruppamento sono ormai chiare e per questo il tecnico nerazzurro potrebbe effettuare un turnover importante in vista del big match di campionato contro la Juventus.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi: panchina per Lautaro e Bastoni

Simone Inzaghi è pronto a varare un massiccio turnover e pare pronto a dare spazio a quei calciatori che in questa prima parte di stagione non si sono ritagliati un ruolo importante nelle sue rotazioni. Dal primo minuto dovrebbe esserci Robin Gosens che dovrebbe prendere il posto di Dimarco, mentre sulla corsia destra spazio a Matteo Darmian, viste le condizioni non perfette di Dumfries, uscito per un colpo contro la Samddoria.

A centrocampo, toccherà ad Asllani che dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu in cabina di regia, con Barella che dovrebbe essere confermato. In difesa, spazio ad Acerbi e D'Ambrosio che dovrebbero sostituire De Vrij e Bastoni.

Infine in attacco - con Lautaro che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina - spazio al tandem offensivo formato da Edin Dzeko e dal "Tucu" Correa, rinfrancato dalla rete in campionato contro i blucerchiati.

Le brutte notizie per l'Inter e per Inzaghi arrivano sul fronte Romelu Lukaku. Il bomber belga si è fermato ancora e avrebbe riportato una distrazione al flessore.

Pare difficile un suo recupero per le ultime due sfide di novembre contro Bologna e Atalanta.

Bayern, Nagelsman conferma Chupo-Moting

Vista la qualificazione e il primato già sicuro nel girone, anche il Bayern Monaco di Julan Nagelsmann potrebbe effettuare qualche variazione in vista dei tanti impegni in campionato, con l'obiettivo di confermarsi anche come big incontrastata della Bundesliga.

Il tecnico dovrebbe confermare Eric Chupo-Moting nel ruolo di prima punta. L'attaccante è in grande forma come rimarcano le tre reti nelle ultime quattro partite, tra cui quella segnata al Camp Nou contro il Barcellona. Possibile turno di riposo per il totem Thomas Muller, con Manè, Musiala e Gnabry che dovrebbero giocare alle spalle di Chupo-Moting.

In difesa conferma per De Ligt affiancato da Upamecano, mentre sulle corsie esterne spazio a Pavard e Lucas Hernandez. In porta sarà confermato Ulreich vista l'indisponibilità di Manuel Neuer per un problema alla spalla.

Probabili formazioni

I possibili titolari della partita:

Bayer: Ulreich; Pavard, De Ligt, Upamecano, Hernandez; Gorezka, Kimmich; Manè, Musiala, Gnabry; Chupo-Moting.

Inter: Onana; Skriniar, D'Ambrosio, Acerbi; Damian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa.